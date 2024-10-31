В Civilization 7 представили нового харизматичного и хитрого лидера

Разработчики Civilization 7 представили нового лидера — Никколо Макиавелли. Хитрый и харизматичный правитель подойдет тем игрокам, которые любят строить козни и стравливать между собой другие страны.



Никколо Макиавелли получает бонусы за успешные дипломатические сделки, накапливает больше очков влияния при переходе в новую эпоху и может нанимать войска в городах-государствах, которые не являются его союзниками.



Итальянский политический деятель под управлением компьютера симпатизирует государствам, враждующим между собой. Никколо Макиавелли предпочитает устраивать интриги без участия собственной армии.



Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.