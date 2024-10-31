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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.9 69 оценок

В Civilization 7 представили нового харизматичного и хитрого лидера

Simple Jack
Новости

Разработчики Civilization 7 представили нового лидера — Никколо Макиавелли. Хитрый и харизматичный правитель подойдет тем игрокам, которые любят строить козни и стравливать между собой другие страны.

Никколо Макиавелли получает бонусы за успешные дипломатические сделки, накапливает больше очков влияния при переходе в новую эпоху и может нанимать войска в городах-государствах, которые не являются его союзниками.

Итальянский политический деятель под управлением компьютера симпатизирует государствам, враждующим между собой. Никколо Макиавелли предпочитает устраивать интриги без участия собственной армии.

Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Рикочико

Чего Пол Пота не добавят? Тоже хитрый и харизматичный лидер.

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