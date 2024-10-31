Разработчики Civilization 7 представили нового лидера — Никколо Макиавелли. Хитрый и харизматичный правитель подойдет тем игрокам, которые любят строить козни и стравливать между собой другие страны.
Никколо Макиавелли получает бонусы за успешные дипломатические сделки, накапливает больше очков влияния при переходе в новую эпоху и может нанимать войска в городах-государствах, которые не являются его союзниками.
Итальянский политический деятель под управлением компьютера симпатизирует государствам, враждующим между собой. Никколо Макиавелли предпочитает устраивать интриги без участия собственной армии.
Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
В Civilization 7 представили нового харизматичного и хитрого лидера
Разработчики Civilization 7 представили нового лидера — Никколо Макиавелли. Хитрый и харизматичный правитель подойдет тем игрокам, которые любят строить козни и стравливать между собой другие страны.
Чего Пол Пота не добавят? Тоже хитрый и харизматичный лидер.