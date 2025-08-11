"В рамках ожиданий": Take-Two оценила состояние Civilization VII

Февральский релиз Civilization 7 оказался непростым: уже к августу онлайн в Steam упал ниже показателей, которых до сих пор достигают Civilization 6 и даже вышедшая в 2010 году Civilization 5. Игра получила «смешанные» отзывы, а фанаты раскритиковали ряд ключевых систем.

Однако глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что проект развивается «в рамках ожиданий» и в долгосрочной перспективе оправдает прогнозы компании. По его словам, франшиза всегда раскрывалась медленно, и седьмая часть не станет исключением: «Запуск оказался медленным, но отзывы уже улучшаются. Со временем игра займёт своё место среди успешных тайтлов серии».

В июне разработчики выпустили одно из крупнейших обновлений с момента релиза, добавив поддержку Steam Workshop и большие карты. Take-Two уверена, что дальнейшие патчи и доработки помогут укрепить позиции игры и вернуть интерес аудитории.