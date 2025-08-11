"В рамках ожиданий": Take-Two оценила состояние Civilization VII

Февральский релиз Civilization 7 оказался непростым: уже к августу онлайн в Steam упал ниже показателей, которых до сих пор достигают Civilization 6 и даже вышедшая в 2010 году Civilization 5. Игра получила «смешанные» отзывы, а фанаты раскритиковали ряд ключевых систем.
Однако глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что проект развивается «в рамках ожиданий» и в долгосрочной перспективе оправдает прогнозы компании. По его словам, франшиза всегда раскрывалась медленно, и седьмая часть не станет исключением: «Запуск оказался медленным, но отзывы уже улучшаются. Со временем игра займёт своё место среди успешных тайтлов серии».
В июне разработчики выпустили одно из крупнейших обновлений с момента релиза, добавив поддержку Steam Workshop и большие карты. Take-Two уверена, что дальнейшие патчи и доработки помогут укрепить позиции игры и вернуть интерес аудитории.
В цивилку надо играть спустя лет 5, после выхода всех длс дополнений патчей и т.д.
именно
Как раз когда новую часть анонсируют и все начнут ныть что цива уже не та что прошлая. 😆
попробовал я через всякие сервисы подписок.
Чёт мне оооочень не зашла эта механика эпох... почти всё у тебя обнуляется, здания пропадают, если ты воевал, то оп и перестаёшь воевать и все войска сдивагаются к границе, города государства исчезают. Или ещё у тебя был народ с фокусом на культуру например, а в новой эпохе нет народа с таким фокусом типо перестраивайся на ходу на что-то другое...
Ну чёт дохера сомнительного
Согласен. С эпохами у них полная лажа вышла. Почему здания отрубаются от мостов до библиотек? Типа библиотека в новой эпохе не работает? Что? Почему было апгрейдом не решить? Короче хз что они там курили.
Но даже так цива офигенная и главное атмосферы завезли в отличие от мультяшной 6ки.
Атмосферность классная, в целом прикольная механика с командирами и то как они прокачиваются. Понравилось как разиваются города (хотя с городками, что-то такое тоже спорное, но в целом норм).
Но вот именно эта смена эпохи...прям писос взбесила. Как то резко с лидера почти по всем фронтам, стал ниже среднего через 15 ходов после старта новой эпохи.
ну все как свегда, вышла 6ая, обосрали и все продолжили задротить в 5ую, доделали 6ую все сказали это эталон, теперь вышла 7ая и давай по новой =)