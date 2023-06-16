В GOG началась бесплатная раздача политической и шпионской стратегии Sigma Theory: Global Cold War

Платформа GOG.com в очередной раз подготовила для своих пользователей бесплатную игру. На этот раз это политико-шпионская стратегия Sigma Theory: Global Cold War, которая является работой студии Mi-Clos (известной по космической стратегии Out There). Помните, что у вас есть только 72 часа, чтобы добавить игру в свою библиотеку. Забрать игру можно по ссылке.
Как следует из названия, Sigma Theory: Global Cold War — это триллер о политическом шпионаже, вдохновленный популярными телесериалами, такими как «Родина» или «Карточный домик».
В игре мы выступаем в роли главы могущественной шпионской организации, задачей которой является возглавить глобальную гонку вооружений и саботировать деятельность конкурентов. К сожалению, наши акции будут подвержены большому риску и давлению со стороны руководства, которое - в зависимости от результатов - решит, останемся ли мы у власти.
Игра Mi-Clos Studio отличается разветвленной сюжетной линией, огромным миром и множеством разнообразных персонажей и организаций. Сам игровой процесс происходит в пошаговой системе.
Sigma Theory: Global Cold War дебютировала на ПК в 2019 году. Три года спустя она также была выпущена на Switch и мобильных устройствах с системами Android и iOS.
Раз автор не может нормальные ссылки давать...
https://www.gog.com/giveaway/claim
Красава! Спасибо!
О, классная игра. Жалко только, что есть неприятный баг с Сюжеткой. Её можно пройти только за местных Злодеев. А вот за Хороших пройти не получалось, игра тупо не давала пройти после вызволения той дамочки из тюрьмы.
удаляйте пост, раздачи нет
Не гони, все работает как надо, если знать 3 простых шага:
1. Авторизуйся через браузер.
2. Перейди по ссылке https://www.gog.com/giveaway/claim
3. Чекни мыло. к которому привязан Гог.
Profit!
хз в чем проблема, но мне выдаёт:
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и вот что с этим делать?))
Так хотя бы в переводчик забил и перевел. Написано, что уже забрана игра.