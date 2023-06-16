В GOG началась бесплатная раздача политической и шпионской стратегии Sigma Theory: Global Cold War ©

Платформа GOG.com в очередной раз подготовила для своих пользователей бесплатную игру. На этот раз это политико-шпионская стратегия Sigma Theory: Global Cold War, которая является работой студии Mi-Clos (известной по космической стратегии Out There). Помните, что у вас есть только 72 часа, чтобы добавить игру в свою библиотеку. Забрать игру можно по ссылке.

Как следует из названия, Sigma Theory: Global Cold War — это триллер о политическом шпионаже, вдохновленный популярными телесериалами, такими как «Родина» или «Карточный домик».

В игре мы выступаем в роли главы могущественной шпионской организации, задачей которой является возглавить глобальную гонку вооружений и саботировать деятельность конкурентов. К сожалению, наши акции будут подвержены большому риску и давлению со стороны руководства, которое - в зависимости от результатов - решит, останемся ли мы у власти.

Игра Mi-Clos Studio отличается разветвленной сюжетной линией, огромным миром и множеством разнообразных персонажей и организаций. Сам игровой процесс происходит в пошаговой системе.

Sigma Theory: Global Cold War дебютировала на ПК в 2019 году. Три года спустя она также была выпущена на Switch и мобильных устройствах с системами Android и iOS.