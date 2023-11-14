Humble Games, по сообщениям, стала еще одной студией, пострадавшей от увольнений в игровой индустрии

Появились новые сведения о том, что инди-издатель Humble Games может стать очередной студией, пострадавшей от увольнений в индустрии.

Сообщение появилось в игровом разделе журнала Sports Illustrated, который ссылается на сообщение сотрудника Humble в LinkedIn и "анонимную наводку".

Ведущий менеджер по релизам Эстель Скилс (Estelle Skeels) сообщила, что она "только что была уволена" со своей должности, и что это "печальный день в Humble Games для многих людей".

Это позволяет предположить, что Humble Games увольняет не только Эстель, но и других сотрудников, хотя стоит отметить, что издательство ничего официально не подтвердило и не объявило об этом.

Согласно сообщению SI, еще один пост на LinkedIn, в котором говорится о "сегодняшних увольнениях в Humble Games", также был опубликован одним из сотрудников Humble Games.

Опять же, стоит помнить, что официального заявления от Humble Games пока не последовало. Если информация об увольнениях является правдой, то Humble Games, к сожалению, стала последней в длинном ряду студий, объявивших об увольнениях и сокращении штатов в последние месяцы.

Среди других студий, затронутых этой волной, - Amazon Games, разработчик Neverwinter - Cryptic Studios, студия Destiny 2 - Bungie, создатель Dreams - Media Molecule и другие.

Также были закрыты некоторые студии, в том числе разработчик Saints Row компания Volition, студия-соразработчик Puny Human и австралийская инди-студия Samurai Punk.

Имя Humble Games может быть знакомо вам по изданию таких инди-игр, как Unpacking, Signalis, Stray Gods: The Roleplaying Musical и многих других.

Студия является ответвлением более крупной компании Humble Bundle, которая регулярно предлагает комплекты игр по сниженным ценам и отдает часть выручки от них на благотворительность. Humble также управляет магазином Humble Store, который продает ключи как для крупных AAA-релизов, так и для инди-игр.