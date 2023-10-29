В свежем обновлении 1.2 для хоррора Signalis увеличили размер инвентаря

Студия-разработчик rose-engine выпустила обновление 1.2 классического хоррора на выживание Signalis, вышедшего в конце 2022 года, в котором исправлен главный недостаток игры - размер инвентаря.

Теперь не только можно носить больше предметов, но и фонарь и камера больше не занимают слоты, оставляя место для других предметов. В прежнем инвентаре свободных слотов было очень мало, и игроку приходилось постоянно продумывать свои действия.

Идея разработчиков заключалась в том, чтобы полностью вернуться к классическим образцам жанра, как в ранних Resident Evil, но многим игрокам это не понравилось, и теперь им предоставлена возможность разнообразить впечатления, которые явно более приемлемы.

Signalis доступна на множестве различных платформ, включая Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.