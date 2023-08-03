Пошаговая стратегия Silence of the Siren получила новый ролик, посвященный элементам управления ©

Silence of the Siren, пошаговая стратегия от разработчика и издателя Oxymoron Games, обзавелась новым трейлером, рассказывающим о базовом пользовательском интерфейсе и механике. В трейлере представлены как геймплей, так и закадровый голос одного из разработчиков.

Дата выхода игры Silence of the Siren пока не подтверждена, но старое сообщение в Steam намекает на то, что разработчики планируют выпустить ее в раннем доступе в этом году.

В Silence of the Siren за контроль над далекой звездной системой борются самые разные виды, поэтому игроки будут тратить много времени на создание армий, а не на выживание в космосе, как это было в Fragile Existence.

Однако одной из центральных механик является строительство базы и поиск ресурсов, необходимых для ее модернизации. Поэтому многие из ранних геймплейных трейлеров посвящены именно работе с базами.

На странице Steam также признается, что это "стратегическая игра старой школы", поэтому, хотя некоторые концепции могут показаться знакомыми, новизна заключается в ее механике. Поэтому сегодняшний трейлер важен для того, чтобы вызвать интерес у поклонников жанра.

Базовый пользовательский интерфейс содержит большое количество информации на одном экране, поэтому выглядит несколько загроможденным и пугающим. Однако сами элементы управления достаточно интуитивны и более доступны.

Например, здания, которые зависят друг от друга, подсвечиваются при наведении на них курсора, что удобно, так как не нужно запоминать абсолютно все. Такие действия, как найм и торговля, должны быть относительно простыми в управлении.

Художественное оформление также неожиданно отполировано, а персонажи причудливы и изобретательны. Надеемся, что в скором времени более подробные геймплейные трейлеры дадут заинтересованным игрокам более полное представление о тоне, повествовании и других механиках.