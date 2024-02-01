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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 117 оценок

Атмосфера не та, анимации деревянные - геймплейный трейлер Silent Hill 2 не убедил фанатов

Procy_on
Новости

Геймплейный трейлер Silent Hill 2, представленный на State of Play, очевидно, не убедил фанатов, которые в последние несколько дней высказывали в целом негативные мнения и недоумение по поводу долгожданного ремейка, разработанного Bloober Team. Дизлайки к трейлеру на большинстве каналов на ютубе превышает или почти превышает лайки.

В частности, новый трейлер Silent Hill 2 был раскритикован за анимацию главного героя, признанную деревянной, и уровень проработки окружения, а также явную неспособность передать атмосферу, конкретно близкую к той, что была в оригинале.

Инсайдеры же говорили об ограничениях боевой системы, возможно, связанных с отсутствием четких традиций в серии Konami, что вынуждало разработчиков импровизировать.

18
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
hamshut

Я вчера написал то же самое и меня заминусовали, хотя и понимали в душе, что я прав))

15
Qoold

В каком душе?

-16
Мур Мур lamour

фанатики защищают свою любимую игру, не удивительно

6
Gryzolin Мур Мур lamour

фанатики обосрали свою любимую игру, не удивительно

3
Agentdead Gryzolin

Фанатики всеравно купят свою любимую игру, не удивительно

0
Denya_007

Не в душе а в душе

0
dreamevil2067

Столько ждали а тут такое!

5
Юркец

выглядит как игра 2018-го по боевке и анимации, фанаты сайлента думаю разочарованы

4
G-1

Вы оскорбляете игры 2018 года.

6
Ivan Dro

Она выглядит как малобюджетная игра, год здесь ни при чём.

2
bysaturn

Bloober Team. Этим всё сказано.

4
Lestat_DeviL

Observer был достаточно хорош, но походу из тех кто его делал в студии никого не осталось

0
DenisVTR

Да она выглядит как инди. Но явно жрать русурсов пк будет будь здоров.

3
VLADISLAV_RE4

Главная ошибка KONAMI в том, что они такой культовый проект дали в руки делать тем, у которых никогда ещё не было не одной на счету игры с боевой системой. Очень жаль.

2
KnDiman

Я так ждал эту игру, а после презентации моё мнение человеку, который принимал решение доверить эту игру Bloober Team нужно устроить прогулку позора и не подпускать к играм никогда. Я далеко не поклонник Alan wake 2, но даже на её фоне игра выглядит как бедный родственник.

2
Richard Simons

я 2 часа назад об этом уже писал

1
Wing42

Можно было сделать, конечно, и получше.

1
Zlobin_Evgeny

обидно за проект многие ждали

1
Ivan Dro

Разработчики умеют в самоиронию, с первых секунд геймплея возникает вопрос, что за деревянная анимация у персонажа? не говоря уже о унылом графоне, и тут на тебе! Главный герой орудует деревянной палкой, а звуки стрельбы какие эпические, словно кто-то плюёт.

Народ хоть адекватно оценил эту подделку, дизлайков больше, чем лайков, практически на каждом канале, где есть это видео.

Спойлер
1
ZER0 T0LERANCE

Всё так. Пусть исправляются. Иначе посрамят классику такими ремейками.

0
Nell_0071

Это говорит о том, что konami должны были сами начать делать игру как в старые добрые, но нет, они положились на дегенератов, и вот результат. Если capcom делает ремейк, то она и делает их, не ссылается на остальных.

0
Lestat_DeviL

Игра выглядит убого даже на фоне Silent Hill 5, 2008 года....

0
ka27

Напомнило Sinking City....

0
Egor179

Для ремейков подобных масштабов доверие только к Bluepoint Games

-2
suarez888

Боевка и должна быть деревянной. Это же Сайлент Хилл. Сам вид монстров тебя не пугает, но зная, что ты столкнешься с деревянным управлением и анимациями, ты автоматически начнешь ссаться каждого врага.

-7
Jarvis666

Молодец, придумал оправдание этой индюшатине))

4
Gryzolin

Неплохой резидентоклон.

-7