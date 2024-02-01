Атмосфера не та, анимации деревянные - геймплейный трейлер Silent Hill 2 не убедил фанатов

Геймплейный трейлер Silent Hill 2, представленный на State of Play, очевидно, не убедил фанатов, которые в последние несколько дней высказывали в целом негативные мнения и недоумение по поводу долгожданного ремейка, разработанного Bloober Team. Дизлайки к трейлеру на большинстве каналов на ютубе превышает или почти превышает лайки.
В частности, новый трейлер Silent Hill 2 был раскритикован за анимацию главного героя, признанную деревянной, и уровень проработки окружения, а также явную неспособность передать атмосферу, конкретно близкую к той, что была в оригинале.
Инсайдеры же говорили об ограничениях боевой системы, возможно, связанных с отсутствием четких традиций в серии Konami, что вынуждало разработчиков импровизировать.
Я вчера написал то же самое и меня заминусовали, хотя и понимали в душе, что я прав))
В каком душе?
фанатики защищают свою любимую игру, не удивительно
фанатики обосрали свою любимую игру, не удивительно
Фанатики всеравно купят свою любимую игру, не удивительно
Не в душе а в душе
Столько ждали а тут такое!
выглядит как игра 2018-го по боевке и анимации, фанаты сайлента думаю разочарованы
Вы оскорбляете игры 2018 года.
Она выглядит как малобюджетная игра, год здесь ни при чём.
Bloober Team. Этим всё сказано.
Observer был достаточно хорош, но походу из тех кто его делал в студии никого не осталось
Да она выглядит как инди. Но явно жрать русурсов пк будет будь здоров.
Главная ошибка KONAMI в том, что они такой культовый проект дали в руки делать тем, у которых никогда ещё не было не одной на счету игры с боевой системой. Очень жаль.
Я так ждал эту игру, а после презентации моё мнение человеку, который принимал решение доверить эту игру Bloober Team нужно устроить прогулку позора и не подпускать к играм никогда. Я далеко не поклонник Alan wake 2, но даже на её фоне игра выглядит как бедный родственник.
я 2 часа назад об этом уже писал
Можно было сделать, конечно, и получше.
обидно за проект многие ждали
Разработчики умеют в самоиронию, с первых секунд геймплея возникает вопрос, что за деревянная анимация у персонажа? не говоря уже о унылом графоне, и тут на тебе! Главный герой орудует деревянной палкой, а звуки стрельбы какие эпические, словно кто-то плюёт.
Народ хоть адекватно оценил эту подделку, дизлайков больше, чем лайков, практически на каждом канале, где есть это видео.
Всё так. Пусть исправляются. Иначе посрамят классику такими ремейками.
Это говорит о том, что konami должны были сами начать делать игру как в старые добрые, но нет, они положились на дегенератов, и вот результат. Если capcom делает ремейк, то она и делает их, не ссылается на остальных.
Игра выглядит убого даже на фоне Silent Hill 5, 2008 года....
Напомнило Sinking City....
Для ремейков подобных масштабов доверие только к Bluepoint Games
Боевка и должна быть деревянной. Это же Сайлент Хилл. Сам вид монстров тебя не пугает, но зная, что ты столкнешься с деревянным управлением и анимациями, ты автоматически начнешь ссаться каждого врага.
Молодец, придумал оправдание этой индюшатине))
Неплохой резидентоклон.