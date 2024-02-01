Атмосфера не та, анимации деревянные - геймплейный трейлер Silent Hill 2 не убедил фанатов

Геймплейный трейлер Silent Hill 2, представленный на State of Play, очевидно, не убедил фанатов, которые в последние несколько дней высказывали в целом негативные мнения и недоумение по поводу долгожданного ремейка, разработанного Bloober Team. Дизлайки к трейлеру на большинстве каналов на ютубе превышает или почти превышает лайки.



В частности, новый трейлер Silent Hill 2 был раскритикован за анимацию главного героя, признанную деревянной, и уровень проработки окружения, а также явную неспособность передать атмосферу, конкретно близкую к той, что была в оригинале.

Инсайдеры же говорили об ограничениях боевой системы, возможно, связанных с отсутствием четких традиций в серии Konami, что вынуждало разработчиков импровизировать.