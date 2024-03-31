ESRB выдала возрастной рейтинг ремейку SIlent Hill 2 - близится релиз

Как стало известно, сегодня возрастная организация ESRB выдала возрастной рейтинг предстоящему ремейку Silent Hill 2 - обычно такое происходит незадолго до релиза проекта. Ранее мексиканский ретейлер указывал, что игра выйдет 30 мая - возможно это действительно окажется правдой.
Ремейк получила рейтинг Mature из-за жестокости, в частности множества изображений с кровью и человеческими внутренностями. Кроме того, в игре присутствуют танцы с шестом в стриптиз-клубе. Скорее всего, уже в скором времени компания Konami сообщит официальную дату релиза игры.
Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
В трейлеры АКТУАЛЬНОЙ сборки будут?
В последнем трейлере был футаж ранней версии игры , по крайней мере так сказали Блуберы и они совершенно не поняли , почем Конами не показала геймплей из последней сборки игры . Хотя , что то мне подсказывает , что это всё ссаньё в уши .
Ну выдала рейтинг возрастной, и что с того? Рейтинг ничего не говорит о скорейшем выходе.
Контора бездельников пукнула и выдала рейтинг, а то мы не знали заранее какой будет рейтинг у самой желаемой фанатами игры. Труженики в поте лица, блин.