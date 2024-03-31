ESRB выдала возрастной рейтинг ремейку SIlent Hill 2 - близится релиз

Как стало известно, сегодня возрастная организация ESRB выдала возрастной рейтинг предстоящему ремейку Silent Hill 2 - обычно такое происходит незадолго до релиза проекта. Ранее мексиканский ретейлер указывал, что игра выйдет 30 мая - возможно это действительно окажется правдой.

Ремейк получила рейтинг Mature из-за жестокости, в частности множества изображений с кровью и человеческими внутренностями. Кроме того, в игре присутствуют танцы с шестом в стриптиз-клубе. Скорее всего, уже в скором времени компания Konami сообщит официальную дату релиза игры.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.