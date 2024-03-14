По данным мексиканского ритейлера, релиз ремейка Silent Hill 2 состоится в конце мая

Вскоре после появления слухов о том, что ремейк Silent Hill 2 уже готов, внимание пользователей привлек один из интернет-магазинов в Мексике. На сайте Sanborns игру уже можно предзаказать, и в этом нет ничего особенного, если бы не тот факт, что в графе "релиз" указана нетрадиционная

дата — 30 мая.

Можно, разумеется, предположить, что это лишь условное обозначение - то есть когда на сайте указывается некая неофициальная дата, для того чтобы указать, где на странице будет размещена настоящая информация. Однако в таких случаях обычно ставят дату 31 декабря или ограничиваются указанием года.

Недавно Мотои Окамото, продюсер игры, в интервью Famitsu сообщил, что игра находится на финальной стадии разработки. Однако Bloober Team по-прежнему не назвала дату появления игры в магазинах.

Мы находимся на финальной стадии разработки. К сожалению, на данный момент мне нечего сказать, но что касается игры, то вы можете думать о ней как о знакомом вам Silent Hill 2, но с красивым визуальным оформлением, благодаря которому в нее стало намного приятнее играть, что подарит вам те же воспоминания, которые были в прошлом, - сказал он тогда.

Кроме того, трейлер Silent Hill 2, который был показан во время State of Play в январе, не имеет ничего общего с финальной версией игры. После того как Bloober Team получила множество негативных отзывов, разработчики заявили, что это старая версия, которая не соответствует "духу" игры.