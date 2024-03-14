По данным мексиканского ритейлера, релиз ремейка Silent Hill 2 состоится в конце мая

Вскоре после появления слухов о том, что ремейк Silent Hill 2 уже готов, внимание пользователей привлек один из интернет-магазинов в Мексике. На сайте Sanborns игру уже можно предзаказать, и в этом нет ничего особенного, если бы не тот факт, что в графе "релиз" указана нетрадиционная
дата — 30 мая.
Можно, разумеется, предположить, что это лишь условное обозначение - то есть когда на сайте указывается некая неофициальная дата, для того чтобы указать, где на странице будет размещена настоящая информация. Однако в таких случаях обычно ставят дату 31 декабря или ограничиваются указанием года.
Недавно Мотои Окамото, продюсер игры, в интервью Famitsu сообщил, что игра находится на финальной стадии разработки. Однако Bloober Team по-прежнему не назвала дату появления игры в магазинах.
Мы находимся на финальной стадии разработки. К сожалению, на данный момент мне нечего сказать, но что касается игры, то вы можете думать о ней как о знакомом вам Silent Hill 2, но с красивым визуальным оформлением, благодаря которому в нее стало намного приятнее играть, что подарит вам те же воспоминания, которые были в прошлом, - сказал он тогда.
Кроме того, трейлер Silent Hill 2, который был показан во время State of Play в январе, не имеет ничего общего с финальной версией игры. После того как Bloober Team получила множество негативных отзывов, разработчики заявили, что это старая версия, которая не соответствует "духу" игры.
Короче всё это из разряда одна бабка сказала. Смысл плодить подобные однотипные новости. Будет официальное заявление будет и разговор...
Выпускайте быстрее, двадцать лет уже жду)))
Байка или не байка а ветер подул.Прикуплю на всякий случай туалетной бумажки и валерьянки....