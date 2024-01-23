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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 113 оценок

Инсайд: Konami начнет делиться новостями о ремейке Silent Hill 2 уже в марте

Gutsz
Новости

В сети уже давно дразнят скорым релизом ремейка Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team и Konami, однако про состояние проекта до сих пор официально ничего неизвестно. Мы не знаем даже примерные сроки выхода хоррора, а также остаются неизвестными геймплейные и сюжетные особенности обновленного издания культовой игры. Это может измениться уже очень скоро, новые инсайды сообщают, что новости по ремейку Silent Hill 2 начнут появляться в марте этого года.

Об этом сообщил блогер под ником ResiEvilCentral, который специализируется на хоррор-играх и давно следит за разработкой нового Silent Hill 2. По его словам, Konami работает над большим количеством игр во франшизе Silent Hill, однако для каждой из них уготована собственная маркетинговая кампания в порядке их выхода и приоритетности. Они банально не хотят распылять внимание своей аудитории, отмечает инсайдер.

В ближайшие два месяца новостей по ремейку Silent Hill 2 ожидать не стоит. Сейчас все официальные каналы издателя заняты продвижением интерактивного сериала Silent Hill: Ascension. Пока шоу не завершится, новостей по другим проектам не будет. Как ожидается, его первый сезон завершится в марте, и в то же время должны появиться новости по дате выхода обновленной версии Silent Hill 2.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Wolfenstein

хорошо бы еще и первый ремейкнули, а так очень интересно, ждем

0
Гена Транквилизатор

Что там ждать? Разрабы ремейка кроме унылой ходьбы ничего не делали, помянем всех, кто в это верит 🤣

0
Wolfenstein Гена Транквилизатор

ну и оригинал silent hill то не serious sam с painkiller по количеству экшона, то типа о другом… а ремейкать подобное старье безусловно нужно, тк это настоящие хиты которые в триллион раз интереснее нынешнего треша льющегося со всех щелей… тут главное именно ремейкать полностью без отсебятины

1
Roayal cat Гена Транквилизатор

Я может тебя удивлю но Silent hill 2 это не про экшен и не про перекаты. Большую часть времени там ходишь и разгадываешь головоломки. Да там есть боевая система, но она примитивна на сколько это в принципе возможно.

0
Richard Simons

мимика чела, прям так и орет над тем, что хотят дать нам разрабы 😂

0
Петр Стрельцов

Почему в марте а не в следущем сентябре, как раз к тому времени Блуберы уже что-то успеют сделать на 15 минут демо геймплэя или тизерок для презентаций..

0
Apostolone

Это что, Киану Ривз?

0
какашек

Почему они вообще так тянут? Уже сколько прошло после трейлера

-1
dreamevil2067

В каком году марта?

-2