Инсайд: Konami начнет делиться новостями о ремейке Silent Hill 2 уже в марте

В сети уже давно дразнят скорым релизом ремейка Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team и Konami, однако про состояние проекта до сих пор официально ничего неизвестно. Мы не знаем даже примерные сроки выхода хоррора, а также остаются неизвестными геймплейные и сюжетные особенности обновленного издания культовой игры. Это может измениться уже очень скоро, новые инсайды сообщают, что новости по ремейку Silent Hill 2 начнут появляться в марте этого года.

Об этом сообщил блогер под ником ResiEvilCentral, который специализируется на хоррор-играх и давно следит за разработкой нового Silent Hill 2. По его словам, Konami работает над большим количеством игр во франшизе Silent Hill, однако для каждой из них уготована собственная маркетинговая кампания в порядке их выхода и приоритетности. Они банально не хотят распылять внимание своей аудитории, отмечает инсайдер.

В ближайшие два месяца новостей по ремейку Silent Hill 2 ожидать не стоит. Сейчас все официальные каналы издателя заняты продвижением интерактивного сериала Silent Hill: Ascension. Пока шоу не завершится, новостей по другим проектам не будет. Как ожидается, его первый сезон завершится в марте, и в то же время должны появиться новости по дате выхода обновленной версии Silent Hill 2.