Инсайд: Konami начнет делиться новостями о ремейке Silent Hill 2 уже в марте

В сети уже давно дразнят скорым релизом ремейка Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team и Konami, однако про состояние проекта до сих пор официально ничего неизвестно. Мы не знаем даже примерные сроки выхода хоррора, а также остаются неизвестными геймплейные и сюжетные особенности обновленного издания культовой игры. Это может измениться уже очень скоро, новые инсайды сообщают, что новости по ремейку Silent Hill 2 начнут появляться в марте этого года.
Об этом сообщил блогер под ником ResiEvilCentral, который специализируется на хоррор-играх и давно следит за разработкой нового Silent Hill 2. По его словам, Konami работает над большим количеством игр во франшизе Silent Hill, однако для каждой из них уготована собственная маркетинговая кампания в порядке их выхода и приоритетности. Они банально не хотят распылять внимание своей аудитории, отмечает инсайдер.
В ближайшие два месяца новостей по ремейку Silent Hill 2 ожидать не стоит. Сейчас все официальные каналы издателя заняты продвижением интерактивного сериала Silent Hill: Ascension. Пока шоу не завершится, новостей по другим проектам не будет. Как ожидается, его первый сезон завершится в марте, и в то же время должны появиться новости по дате выхода обновленной версии Silent Hill 2.
хорошо бы еще и первый ремейкнули, а так очень интересно, ждем
Что там ждать? Разрабы ремейка кроме унылой ходьбы ничего не делали, помянем всех, кто в это верит 🤣
ну и оригинал silent hill то не serious sam с painkiller по количеству экшона, то типа о другом… а ремейкать подобное старье безусловно нужно, тк это настоящие хиты которые в триллион раз интереснее нынешнего треша льющегося со всех щелей… тут главное именно ремейкать полностью без отсебятины
Я может тебя удивлю но Silent hill 2 это не про экшен и не про перекаты. Большую часть времени там ходишь и разгадываешь головоломки. Да там есть боевая система, но она примитивна на сколько это в принципе возможно.
мимика чела, прям так и орет над тем, что хотят дать нам разрабы 😂
Почему в марте а не в следущем сентябре, как раз к тому времени Блуберы уже что-то успеют сделать на 15 минут демо геймплэя или тизерок для презентаций..
Это что, Киану Ривз?
Почему они вообще так тянут? Уже сколько прошло после трейлера
В каком году марта?