Инсайдер утверждает, что ремейк Silent Hill 2 после релиза получит VR-режим

Ожидается, что уже в этом году состоится релиз долгожданного переосмысления культового хоррора Silent Hill 2 с новой графикой и видом от третьего лица. Новая версия игры должна во многом походить на знаменитые ремейки Resident Evil от Capcom по уровню качества и поддержке. По крайней мере в этом уверен проверенный инсайдер с ником thetipsterVG, который поделился первыми деталями пострелизной поддержки ремейка Silent Hill 2.

Как отмечает автор утечек, разработчики новой версии Silent Hill 2 во многом вдохновлялись недавними переосмыслениями Resident Evil 2, 3 и 4. Больше всего их вдохновил ремейк Resident Evil 4, из которого они постарались взять высокую кинематографичность и геймплейную вариативность во время прохождения. Кроме этого, создателям ремейка Silent Hill 2 понравился подход Capcom к дальнейшей поддержке своего проекта, выпуском бесплатных обновлений.

По данным инсайдера, для ремейка Silent Hill 2 также планируют выпустить несколько крупных обновлений с новым контентом, который будет распространяться бесплатно. Таким образом, после выхода игры разработчики хотят добавить в игру VR-режим. Если верить инсайдеру, его выпустят где-то в 2025 году.

Выход ремейка Silent Hill 2 при этом запланирован на вторую половину 2024 года для ПК и консолей PlayStation 5.