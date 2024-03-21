Крупные торговые сети начинают собирать предзаказы на ремейк Silent Hill 2

После очень спорного геймплейного трейлера обновленной версии Silent Hill 2, компания Konami явно не спешит делиться своими планами касательно выпуска игры и сохраняет молчание. Недавно ряд инсайдеров опубликовали сообщение, что релиз хоррора не заставит себя ждать, и похоже, сегодня появились реальные подтверждения этим утечкам. В крупных торговых сетях за рубежом начался сбор предзаказов на ремейк Silent Hill 2, хотя официально издатель еще не продает игру.

Первым на возможность покупки физической копии нового Silent Hill 2 обратил внимание пользователь с ником VhasComeTo24. Она заметила в местном магазине GameStop плакаты и другие промо-материалы с изображением хоррора. Как выяснилось позднее, магазин дает возможность уже сейчас сделать предзаказ на игру. Игрок вносит небольшой залог, чтобы гарантированно получить диск с игрой, когда она выйдет.

Возможность раннего предзаказа обнаружили в ряде других розничных магазинах США. Там также начали появляться рекламные материалы с призывом оформить предзаказ ремейка Silent Hill 2, однако продажи осуществляются по инициативе самих магазинов, а не по указанию издателя. Тем не менее, это может быть намеком на то, что скоро предзаказы будут открыты официально на всех цифровых площадках, поскольку Konami не спешит прикрывать инициативу магазинов.