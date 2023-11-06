Нет, в ремейке Silent Hill 2 не будет истории происхождения Пирамидоголового

Если вы слышали разговоры о том, что история происхождения Пирамидоголового появится в ремейке Silent Hill 2 от Bloober Team, и справедливо обеспокоены тем, что это означает для направления игры Konami, не бойтесь, поскольку все это похоже на неверную интерпретацию магазинов, а также неверное толкование старой цитаты.

Чтобы сначала ввести вас в курс дела, в списке Best Buy ремейка Silent Hill 2 появилось сомнительное упоминание о Пирамидоголовом – культовом злодее оригинальной игры – поскольку в нем, по-видимому, обрисовывается новое «игровое происхождение» персонажа.

Цитата гласит: «Любимый фанатами персонаж Пирамидоголовый возвращается вместе с особой историей происхождения, которую фанаты могут пройти». Формулировка этого предложения действительно звучит так, будто в Silent Hill 2 будет добавлена ​​какая-то особая игровая история происхождения Пирамидоголового, персонажа, который уже максимально изучен в оригинальной игре.

Похоже, что магазин Best Buy просто перефразировал цитату концепт-художника Масахиро Ито, опубликованную еще в октябре 2022 года, когда был анонсирован ремейк Silent Hill 2.

«Пирамидоголовый возвращается», — сказал тогда Ито. «Новое путешествие для тех, кто знает оригинал, и история его происхождения для тех, кто знает этого персонажа. И… самое запоминающееся путешествие человека, наиболее тесно связанного с этим монстром».

Здесь Ито имеет в виду, что Пирамидоголовый — культовый монстр ужасов, и как оригинальная Silent Hill 2 и её расширенный ремейк исследуют, откуда он родом и его связи с главным героем Джеймсом Сандерлендом. Магазин Best Buy, вероятно, преувеличивает слова Ито и представляет их в несколько запутанной форме.