Новая утечка раскрывает количество достижений в ремейке Silent Hill 2 ©

Похоже, анонсы по обновленной версии Silent Hill 2 все ближе, а возможно и сама дата релиза игры постепенно приближается, поскольку утечек, связанных с игрой, стало заметно больше. Совсем недавно пользователи обратили внимание на активность разработчиков, которая привела к некоторым изменениям официальной страницы игры в цифровом магазине Steam. Сегодняшняя утечка была уже более конкретной и раскрывает количество достижений в ремейке Silent Hill 2.

Судя по всему, трофеев в обновленном издании культового хоррора Silent Hill 2 от студии Bloober будет не так много, особенно если сравнить с другими современными новинками. Геймер под ником ToonsterGames заметил профиль одного из разработчиков игры, где было опубликовано количество достижений. Согласно этой информации, в ремейке можно будет получить всего 12 достижений.

Для сравнения, в обновленной версии Resident Evil 4 доступно больше 40 ачивментов, которые связаны с прохождением сюжета, головоломками, геймплейными испытаниями и коллекционными предметами. Малое количество достижений в ремейке Silent Hill 2 может быть связано с отсутствием большого количества коллекционных предметов. Также не исключено, что список ачивментов будет расширен ближе к релизу.

Ремейк Silent Hill 2 создается на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей нового поколения. Официальные новости по игре могут появиться уже на следующей неделе.