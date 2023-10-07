Похоже, что новости о дате выхода ремейка Silent Hill 2 уже на подходе ©

С тех пор как компания KONAMI подтвердила многолетние слухи и сообщила, что ремейк Silent Hill 2 действительно находится в производстве, поклонники с нетерпением ждут того дня, когда они вновь смогут встать на место главного героя Джеймса Сандерленда и вернуться в одноименный городок, получив письмо от Мэри, его покойной жены.

Похоже, что вчерашнее загадочное сообщение действительно было связано с ремейком. Недавняя активность на странице Steam позволяет предположить, что новости о дате выхода игры могут появиться в ближайшее время. Как указано на SteamDB, страница ремейка Silent Hill 2 была обновлена: убрано упоминание о португальских субтитрах и добавлены бразильские и украинские субтитры. И самое главное — добавлена поддержка достижений Steam. Последнее обычно вводится, когда разработка игры подходит к концу.

Это неудивительно. Почти год назад мы узнали, что ремейк находится в производстве с 2019 года. Петр Бабьено, генеральный директор компании-разработчика Bloober Team (Layers of Fear, Observer, The Medium), заявил, что проект уже находится на "поздней стадии производства", когда все элементы дорабатываются.

Более того, актер Люк Робертс (исполнитель роли главного героя Джеймса Сандерленда) сообщил поклонникам, что ремейк Silent Hill 2 выйдет на рынок в начале 2024 года. Если это действительно так, то объявление даты релиза уже не за горами и может состояться в страшный сезон Хэллоуина.

Ремейк культовой игры, созданный на движке Unreal Engine 5, будет отличаться полностью переработанным искусственным интеллектом противников и улучшенным боевым дизайном. Камера также сместилась в сторону современного вида через плечо. Однако разработчики из Bloober Team пообещали, что ремейк будет в точности соответствовать канонам оригинального сюжета.