Петр Бабиено пообещал множество новостей о ремейке Silent Hill 2 и Project C в первом полугодии

Польская студия Bloober Team в настоящее время сосредоточена на производстве ремейка культовой игры Silent Hill 2 совместно с Konami и Project C — игры на основе собственной ИС в сотрудничестве с Private Division (Take-Two Interactive). Первое полугодие будет насыщено информацией о грядущих проектах, заявил президент Петр Бабиено.
«Konami разрабатывает рекламную кампанию Silent Hill 2, мы верим, что она начнется очень скоро. У нас запланированы новости на весь год, не только ремейк Silent Hill 2 и Project C, но и другие сюрпризы. В этом году мы покажем многое - то, что подготовили в предыдущие годы», - заявил Бабиено журналистам во время дебюта компании на Варшавской фондовой бирже.
Он отметил, что Bloober Team хочет быть надежной компанией, которая «дает даже больше, чем обещает».
«Silent Hill 2 – наш престижный проект этого года. Project C — следующий большой шаг. Он находится на продвинутой стадии, и первые полгода будут полны информации. Мы хотим, чтобы каждый наш следующий проект был масштабнее», — сказал Бабиено.
Бабиено также выразил желание и дальше развивать ИС The Medium не только в игровой сфере.
Bloober Team, основанная в 2008 году, претендует на звание одного из крупнейших разработчиков психологических игр ужасов.
будем надеется на анонс и хотя-бы дату релиза
Уже не могу дождаться ремейка СХ2
Они должны ее уже выпустить весной а тут только инфа
Литералли ху? Мне казалось разрабы и конами сами будут рассказывать хоть что-то про игру, но молчок...
Не верю в Bloober. Они не делали боевые хорроры, да и хорроры у них средние.
Ну боевка в оригинале была не ахти, так что думаю сделать хуже это надо специально постараться. И еще момент в том что если делать слишком имбовую боевку то это уже будет экшн шутан по типу резика 4 где пачками врагов гасишь.
Если она будет на уровне оригинала, то это и будет провал. Понятно, что не надо делать из игры современную копирку Резидента. ервый показ геймплея думаю всё разъяснит.
Да, согласен, долго тянут прям, уже показали бы геймплей что ли, а то трейлер вышел больше года назад, только душу травят. Надеюсть всё же на релиз этой весной, игра детства как-никак))