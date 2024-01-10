Петр Бабиено пообещал множество новостей о ремейке Silent Hill 2 и Project C в первом полугодии

Польская студия Bloober Team в настоящее время сосредоточена на производстве ремейка культовой игры Silent Hill 2 совместно с Konami и Project C — игры на основе собственной ИС в сотрудничестве с Private Division (Take-Two Interactive). Первое полугодие будет насыщено информацией о грядущих проектах, заявил президент Петр Бабиено.

«Konami разрабатывает рекламную кампанию Silent Hill 2, мы верим, что она начнется очень скоро. У нас запланированы новости на весь год, не только ремейк Silent Hill 2 и Project C, но и другие сюрпризы. В этом году мы покажем многое - то, что подготовили в предыдущие годы», - заявил Бабиено журналистам во время дебюта компании на Варшавской фондовой бирже.

Он отметил, что Bloober Team хочет быть надежной компанией, которая «дает даже больше, чем обещает».

«Silent Hill 2 – наш престижный проект этого года. Project C — следующий большой шаг. Он находится на продвинутой стадии, и первые полгода будут полны информации. Мы хотим, чтобы каждый наш следующий проект был масштабнее», — сказал Бабиено.

Бабиено также выразил желание и дальше развивать ИС The Medium не только в игровой сфере.

Bloober Team, основанная в 2008 году, претендует на звание одного из крупнейших разработчиков психологических игр ужасов.