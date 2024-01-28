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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 114 оценок

Playstation Germany намекает на скорый показ ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Вчера один из надёжных инсайдеров, Billbil-kun, сообщил о том, что презентации от Sony и Nintendo состоятся уже в ближайшие две недели.

Похоже, что сегодня официальный аккаунт Playstation Germany в соцсети X подтвердил информацию об этом, опубликовав скриншоты ремейка Silent Hill 2 и написав:

Будет туман... Уже добавили Silent Hill 2 в свой список желаемого?

По всей видимости проект покажут уже на ближайшей State of Play.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
askazanov

Ждём!!!!

15
Tabletka_aspirina

Покажите уже геймплей.....

14
Zlobin_Evgeny

уже ждать устал, когда там его покажут

5
Петр Стрельцов

Хм, так вроде бы обещали только к лету перестать "тянуть геймера за яйца" и показать ХОТЬ ЧТО-ТО о игре, ну лады, наваливайте побыстрее демонстрацию, поглядим что там Блуберы наблуберячили...

1
Сорью Аска Ленгли

Наконец-таки

1
Кирилл Друмов

Так хочется чтобы у Блуберов все получилось и смогли бы пройти потом ремейки других частей)

0