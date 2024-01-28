Playstation Germany намекает на скорый показ ремейка Silent Hill 2

Вчера один из надёжных инсайдеров, Billbil-kun, сообщил о том, что презентации от Sony и Nintendo состоятся уже в ближайшие две недели.
Похоже, что сегодня официальный аккаунт Playstation Germany в соцсети X подтвердил информацию об этом, опубликовав скриншоты ремейка Silent Hill 2 и написав:
Будет туман... Уже добавили Silent Hill 2 в свой список желаемого?
По всей видимости проект покажут уже на ближайшей State of Play.
Ждём!!!!
Покажите уже геймплей.....
уже ждать устал, когда там его покажут
Хм, так вроде бы обещали только к лету перестать "тянуть геймера за яйца" и показать ХОТЬ ЧТО-ТО о игре, ну лады, наваливайте побыстрее демонстрацию, поглядим что там Блуберы наблуберячили...
Наконец-таки
Так хочется чтобы у Блуберов все получилось и смогли бы пройти потом ремейки других частей)