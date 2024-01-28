Playstation Germany намекает на скорый показ ремейка Silent Hill 2

Вчера один из надёжных инсайдеров, Billbil-kun, сообщил о том, что презентации от Sony и Nintendo состоятся уже в ближайшие две недели.

Похоже, что сегодня официальный аккаунт Playstation Germany в соцсети X подтвердил информацию об этом, опубликовав скриншоты ремейка Silent Hill 2 и написав:

Будет туман... Уже добавили Silent Hill 2 в свой список желаемого?

По всей видимости проект покажут уже на ближайшей State of Play.