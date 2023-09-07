Private Division выступит издателем новой игры от авторов Layers of Fear и ремейка Silent Hill 2 ©

Польская студия Bloober Team совсем недавно отметилась успешным переосмыслением хоррора Layers of Fear и теперь полностью погружена в работу над ремейком Silent Hill 2.. Выход обновленной версии культовой игры ждать явно осталось недолго, поэтому разработчики объявили о работе над следующей игрой. Подробностей о новой игре Bloober Team пока не очень много, но она выйдет при поддержке издателя Private Division.

Компания Private Division официально сообщила, что станет партнером разработчиков из студии Bloober Team для выпуска их следующего амбициозного проекта. Детали игры пока будут держаться в секрете до полноценного анонса, однако это будет совершенно новый IP. Также уже сейчас известно, что команда выступит в хорошо знакомом для себя жанре, их новая игра станет хоррором с элементами выживания.

Учитывая поддержку издателя, у Bloober Team будет больше возможностей для реализации своих идей. Ранее польская студия самостоятельно издавала свои проекты, однако с Private Division она может лучше распределить ресурсы для непосредственного производства игр и получить дополнительное финансирование.