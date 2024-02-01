Разница в два десятилетия: сравнение ремейка Silent Hill 2 с оригинальным хоррором

Свежий трейлер ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami показал игрокам, как выглядит переработанная версия культового хоррора. Вид от третьего лица и возможности Unreal Engine 5 должны сделать экшен в игре более захватывающим, а страшные сцены еще более пугающими. Как сильно изменился проект в графическом плане можно понять из нового видеосравнения ремейка с оригинальной игрой 2001 года.

В представленном ролике были использованы кадры из геймплейного трейлера ремейка Silent Hill 2, а также оригинального хоррора, запущенного на ПК. Это сравнение наглядно показывает, насколько сильно изменилась игровая индустрия в области визуальных технологий за 20 лет.

В обновленном издании Silent Hill 2 чувствуется масштаб целого города, погруженного в таинственный туман. Монстры и многие объекты выглядят пугающе реалистично. Если последний трейлер вызывает некоторое опасение относительно экшена, то в плане визуала разработчики постарались передать атмосферу оригинальной игры.

Ремейк Silent Hill 2 создается для ПК и консолей PS5, однако его точная дата релиза остается неизвестной.