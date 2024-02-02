Разработчик ремейка Silent Hill 2 сетует на создателей трейлера из-за плохого звука игры

Одним из наиболее обсуждаемых моментов презентационного трейлера ремейка Silent Hill 2 является звуковая сторона: многие игроки критикуют эффекты огнестрельного оружия, поскольку им не хватает адекватной обратной связи при стрельбе.

Аркадиус Рейковский, один из разработчиков Blooper Team, который занимается саундтреком, вмешался в тему, чтобы объяснить, в чем проблема, ответив пользователю в X/Твиттере:

«По сути, подобные вещи происходят, когда вы снижаете частоты звукового оформления. Это не от нас зависело. Не волнуйтесь, звуки выстрелов в игре действительно мощные».

Короче говоря, вина во всем будет на тех, кто делал трейлер, кто не учёл этот аспект.

На данный момент есть подозрение, что Bloober не имела творческого контроля над роликом, который Konami доверила третьим лицам (именно японский издатель контролирует маркетинг игры). Так что не исключено, что выбор показывать в основном экшн-сцены был сделан независимо от указаний разработчиков, сильно разочаровав поклонников оригинала, ожидавших гораздо большего.