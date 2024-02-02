Разработчик ремейка Silent Hill 2 сетует на создателей трейлера из-за плохого звука игры

Одним из наиболее обсуждаемых моментов презентационного трейлера ремейка Silent Hill 2 является звуковая сторона: многие игроки критикуют эффекты огнестрельного оружия, поскольку им не хватает адекватной обратной связи при стрельбе.
Аркадиус Рейковский, один из разработчиков Blooper Team, который занимается саундтреком, вмешался в тему, чтобы объяснить, в чем проблема, ответив пользователю в X/Твиттере:
«По сути, подобные вещи происходят, когда вы снижаете частоты звукового оформления. Это не от нас зависело. Не волнуйтесь, звуки выстрелов в игре действительно мощные».
Короче говоря, вина во всем будет на тех, кто делал трейлер, кто не учёл этот аспект.
На данный момент есть подозрение, что Bloober не имела творческого контроля над роликом, который Konami доверила третьим лицам (именно японский издатель контролирует маркетинг игры). Так что не исключено, что выбор показывать в основном экшн-сцены был сделан независимо от указаний разработчиков, сильно разочаровав поклонников оригинала, ожидавших гораздо большего.
Делать трейлер для SH2 с акцентом на экшен, особенно от Блуберов, которые в нем в принципе не сильны - изначально было тупой идеей. По всей видимости это было решение от Конами для того чтобы продать игру фанатам RE. Вот только получился обратный эффект.
Будем надеяться что разраб не лукавит и в игре действительно нормальный звук выстрелов.
Так не в звуках только проблема, вся игра, судя по увиденному, сплошная проблема, не удивлюсь если ещё будет плохая оптимизация.
В случае с Блуберами я скорее удивлюсь если будет не плохая оптимизация)
Да при чём тут звук вообще, там вся боёвка всратая, как будто её делали три индуса из Ubisoft!!! Про кривые анимации и ракурсы камеры при прицеливании я вообще молчу, это уровень инди студиии, очень бюджетно, вот это должно волновать поляков а не звук! Всё остальное, локации, загадки, атмосфера на месте и очень круто выглядит! Мой вердикт, если переделают и исправят боёвку получится отличный ремейк.
мне кажется топорность все же нужна. Чтобы передать атмосферу оригинала.
Так в оригинале так же было.
как будто там только в звуке проблема!
в принципе ..хрен с ней с боевкой, она есть и ладно , если будет хоть какой то саспенс и выживач как в оригинале то посмотрим
Разработчик ремейка, просто не знает поговорку "На зеркало неча пенять, коли рожа крива" или "Плохому разрабу яйца мешают", удивляюсь насколько бездарности обидчивы по природе, навояли какую-то дешовую халтуру, получили по ментальным щам от фанов и ценителей хороших игр и тут же в слёзки и давай топать ножкой и визжать что во всем виноваты композиторы, монтажёры и вообще весь плебс который не понимает замысел ТВОРЦА..
начались отмазки
по звуку выстрелов весьма похоже ибо там есть моменты когда всё хорошо, но вот в остальном то игра выглядит мягко говоря не айс. Интересно, а Сони там вообще хоть контролирует качество продукта, ведь это консольный эксклюзив всё-таки