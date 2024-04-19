Разработчики обновили страницу ремейка Silent Hill 2: пользователи заметили новый внешний вид главного героя

Как стало известно, недавно разработчики из Bloober Team обновили данные предстоящего ремейка Silent Hill 2 в Steam.
Пользователи заметили, что разработчики обновили значок для рабочего стола - в нем Джеймс стал намного больше похож на героя из оригинальной игры. Ниже представлено сравнение всех трех версий сцены с отражением героя в зеркале.
Выход ремейка запланирован в этом году для PC и PS5. По слухам игру могут показать уже в следующем месяце на Playstation Showcase.
три кала
Теперь Леон какой-то ( Лучше бы не меняли
cgi из начала нулевых выглядит реалистичнее и кинематографичнее поделок кунами из 2024
Лучше не стало.
Стало получше
*шутка про 2 гендера*