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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 160 оценок

Разработчики обновили страницу ремейка Silent Hill 2: пользователи заметили новый внешний вид главного героя

AceTheKing
Новости

Как стало известно, недавно разработчики из Bloober Team обновили данные предстоящего ремейка Silent Hill 2 в Steam.

Пользователи заметили, что разработчики обновили значок для рабочего стола - в нем Джеймс стал намного больше похож на героя из оригинальной игры. Ниже представлено сравнение всех трех версий сцены с отражением героя в зеркале.

Верхняя - новая, средняя - старая, нижняя - оригинал
Верхняя - новая, средняя - старая, нижняя - оригинал

Выход ремейка запланирован в этом году для PC и PS5. По слухам игру могут показать уже в следующем месяце на Playstation Showcase.

18
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
martin32

три кала

0
Yurkiykot

Теперь Леон какой-то ( Лучше бы не меняли

-3
alex8ball

cgi из начала нулевых выглядит реалистичнее и кинематографичнее поделок кунами из 2024

-4
WittyOrvilleton

Лучше не стало.

-8
Punisher1

Стало получше

12
Kalpachok Punisher1

*шутка про 2 гендера*

2