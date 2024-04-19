Разработчики обновили страницу ремейка Silent Hill 2: пользователи заметили новый внешний вид главного героя

Как стало известно, недавно разработчики из Bloober Team обновили данные предстоящего ремейка Silent Hill 2 в Steam.

Пользователи заметили, что разработчики обновили значок для рабочего стола - в нем Джеймс стал намного больше похож на героя из оригинальной игры. Ниже представлено сравнение всех трех версий сцены с отражением героя в зеркале.

Верхняя - новая, средняя - старая, нижняя - оригинал

Выход ремейка запланирован в этом году для PC и PS5. По слухам игру могут показать уже в следующем месяце на Playstation Showcase.