Разработчики ремейка Silent Hill 2 делают новую игру совместно с Take-Two

На прошлой неделе Bloober Team, разрабатывающая Silent Hill 2 Remake, опубликовала финансовый отчёт, в котором обнаружили интересные детали о предстоящих проектах студии. Одним из них является «Проект С» - новый проект, разрабатываемый совместно с Take-Two. Также упоминается «Проект Р» - игра, основанная на материалах Skybound, которую анонсируют или выпустят к 2025 году (в отчёте упоминается просто о "премьере").

Первый проект создаётся при участии компании Private Division, подразделения Take-Two. В Bloober Team отмечают продвижение работ по игре и удовлетворены прогрессом. Для польской команды, владеющей правами на новый IP, это важный шаг в её стратегии. Напомним, что Bloober Team стремится создать собственную "надёжную франшизу", и разработка собственных брендов в этом должна помочь.

Как сообщается компанией, игру должны полноценно представить позже в этом году.

Что касается ремейка Silent Hill 2, дату его выхода назовут в ближайшие месяцы.

Президент Bloober Team Пётр Бабиено на конференции подтвердил, что разработка ремейка находится на завершающей стадии, о чём говорил и продюсер Мотои Окамото. Также глава студии сообщил о планах Konami (издатель Silent Hill 2) выпустить игру в 2024 году.