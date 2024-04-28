Разработчики ремейка Silent Hill 2 делают новую игру совместно с Take-Two

На прошлой неделе Bloober Team, разрабатывающая Silent Hill 2 Remake, опубликовала финансовый отчёт, в котором обнаружили интересные детали о предстоящих проектах студии. Одним из них является «Проект С» - новый проект, разрабатываемый совместно с Take-Two. Также упоминается «Проект Р» - игра, основанная на материалах Skybound, которую анонсируют или выпустят к 2025 году (в отчёте упоминается просто о "премьере").
Первый проект создаётся при участии компании Private Division, подразделения Take-Two. В Bloober Team отмечают продвижение работ по игре и удовлетворены прогрессом. Для польской команды, владеющей правами на новый IP, это важный шаг в её стратегии. Напомним, что Bloober Team стремится создать собственную "надёжную франшизу", и разработка собственных брендов в этом должна помочь.
Как сообщается компанией, игру должны полноценно представить позже в этом году.
Что касается ремейка Silent Hill 2, дату его выхода назовут в ближайшие месяцы.
Президент Bloober Team Пётр Бабиено на конференции подтвердил, что разработка ремейка находится на завершающей стадии, о чём говорил и продюсер Мотои Окамото. Также глава студии сообщил о планах Konami (издатель Silent Hill 2) выпустить игру в 2024 году.
Походу с ремейком провал.
Ремейк 3 и 4 частей нужен
https://www.playground.ru/misc/news/bloober_team_rabotaet_s_take_two_nad_igroj_na_osnove_novoj_is-1695345