Релиз близко. Silent Hill 2 получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Комитет по рейтингу и администрированию игр Южной Кореи (GRAC) оценил Silent Hill 2 как неподходящую для детей, указывая на то, что объявление даты выпуска игры может быть не за горами.
Согласно описанию на сайте GRAC, Silent Hill 2 — это «приключенческая игра ужасов о мужчине, который встречает женщину, похожую на его умершую жену, в городе, который он помнит». Это определенно похоже на сюжет, который мы знаем из оригинала, в котором человек по имени Джеймс Сандерленд возвращается в город под названием Сайлент-Хилл после получения письма от своей мертвой жены.
В игре присутствует «чрезмерное насилие» и «чрезмерная кровь». Также представлены «изображения расчленения, в том числе разрывания существ». Как и следовало ожидать, Silent Hill 2 содержит «чрезмерные выражения отвращения и ужаса». Есть существа с «странными конечностями», «жутким прошлым» и «странными звуками». Заявка на присвоение рейтинга Silent Hill 2 была подана 29 февраля 2024 г. и удовлетворена 7 марта 2024 г.
Silent Hill 2 уже была показана в трейлере, который Sony сделала для освещения предстоящих игр для PS5 в 2024 году ранее в этом году. Помимо PS5, ожидается, что игра выйдет и на ПК.
Май-Июнь скорее всего
охх поскорее бы, одна из самых ожидаемых игр этого года
Зная польский геймдев они еще пару лет её будут чинить патчами после релиза...
что значит ожидается?
уже вроде как и системные требования есть
Интересно будет ли релиз одновременно с консольной версией или придется ждать.
я думаю одновременно
потому как есть уже страница в стиме
причем давно
с денуво будет(
глядя на лицо героини, свит бэби инк не добрался 👌
надеюсь сразу режиссёрская версия будет, а не сначала основная игра, а рождённая желанием в виде длц через несколько месяцев-год.
БЫСТРЕЕ!11 БЫСТРЕЕ!!!