Релиз близко. Silent Hill 2 получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Комитет по рейтингу и администрированию игр Южной Кореи (GRAC) оценил Silent Hill 2 как неподходящую для детей, указывая на то, что объявление даты выпуска игры может быть не за горами.

Согласно описанию на сайте GRAC, Silent Hill 2 — это «приключенческая игра ужасов о мужчине, который встречает женщину, похожую на его умершую жену, в городе, который он помнит». Это определенно похоже на сюжет, который мы знаем из оригинала, в котором человек по имени Джеймс Сандерленд возвращается в город под названием Сайлент-Хилл после получения письма от своей мертвой жены.

В игре присутствует «чрезмерное насилие» и «чрезмерная кровь». Также представлены «изображения расчленения, в том числе разрывания существ». Как и следовало ожидать, Silent Hill 2 содержит «чрезмерные выражения отвращения и ужаса». Есть существа с «странными конечностями», «жутким прошлым» и «странными звуками». Заявка на присвоение рейтинга Silent Hill 2 была подана 29 февраля 2024 г. и удовлетворена 7 марта 2024 г.

Silent Hill 2 уже была показана в трейлере, который Sony сделала для освещения предстоящих игр для PS5 в 2024 году ранее в этом году. Помимо PS5, ожидается, что игра выйдет и на ПК.