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об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 141 оценка

Релиз близко. Silent Hill 2 получила возрастной рейтинг в Южной Корее

monk70
Новости

Комитет по рейтингу и администрированию игр Южной Кореи (GRAC) оценил Silent Hill 2 как неподходящую для детей, указывая на то, что объявление даты выпуска игры может быть не за горами.

Согласно описанию на сайте GRAC, Silent Hill 2 — это «приключенческая игра ужасов о мужчине, который встречает женщину, похожую на его умершую жену, в городе, который он помнит». Это определенно похоже на сюжет, который мы знаем из оригинала, в котором человек по имени Джеймс Сандерленд возвращается в город под названием Сайлент-Хилл после получения письма от своей мертвой жены.

В игре присутствует «чрезмерное насилие» и «чрезмерная кровь». Также представлены «изображения расчленения, в том числе разрывания существ». Как и следовало ожидать, Silent Hill 2 содержит «чрезмерные выражения отвращения и ужаса». Есть существа с «странными конечностями», «жутким прошлым» и «странными звуками». Заявка на присвоение рейтинга Silent Hill 2 была подана 29 февраля 2024 г. и удовлетворена 7 марта 2024 г.

Silent Hill 2 уже была показана в трейлере, который Sony сделала для освещения предстоящих игр для PS5 в 2024 году ранее в этом году. Помимо PS5, ожидается, что игра выйдет и на ПК.

30
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Dante_Sigma

Май-Июнь скорее всего

4
Кирилл Друмов

охх поскорее бы, одна из самых ожидаемых игр этого года

4
Roayal cat

Зная польский геймдев они еще пару лет её будут чинить патчами после релиза...

3
dreamevil2067
Помимо PS5, ожидается, что игра выйдет и на ПК.

что значит ожидается?

уже вроде как и системные требования есть

1
xxxcoldsatan77

Интересно будет ли релиз одновременно с консольной версией или придется ждать.

0
dreamevil2067 xxxcoldsatan77

я думаю одновременно

потому как есть уже страница в стиме

причем давно

1
Mihanbo

с денуво будет(

0
Richard Simons

глядя на лицо героини, свит бэби инк не добрался 👌

0
DANTE FAIR

надеюсь сразу режиссёрская версия будет, а не сначала основная игра, а рождённая желанием в виде длц через несколько месяцев-год.

0
Сорью Аска Ленгли

БЫСТРЕЕ!11 БЫСТРЕЕ!!!

-4