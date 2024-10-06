Сегодня на PC и PS5 состоялся релиз Deluxe-издания ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team и компании Konami.

В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Релиз стандартного издания Silent Hill 2 состоится на PC и PS5 8 октября.