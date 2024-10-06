Сегодня на PC и PS5 состоялся релиз Deluxe-издания ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team и компании Konami.
В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.
Релиз стандартного издания Silent Hill 2 состоится на PC и PS5 8 октября.
Денувы то нет?
нет
Размер игры 34 ГБ. Что-то маловато по современным меркам, не?)
так игры там всего 14 часов
Главное не количество а качество этих часов!
Нормлаьный вес! Учитывая что там монстры одинаковые, и контент в основном на звуках и загадках!
А установить то игру не могу!!!!!!!! У меня deluxe версия . Не написано что можно установить. Что за бред ????
Перезапусти стим
Перезапусти Steam и всё появится.
Благодарю! Обычно у меня сразу появляется , что можно установить игру, а в этот раз не было. Все ок , спасибо.
Благодарю! Обычно у меня сразу появляется , что можно установить игру, а в этот раз не было. Все ок , спасибо.
Покупать всем! Желательно купите люди 'игра огонь!
В зелёном стиме уже есть // Миша Калинин