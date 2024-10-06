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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 346 оценок

Состоялся релиз Deluxe-издания ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Сегодня на PC и PS5 состоялся релиз Deluxe-издания ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team и компании Konami.

Критики высоко оценили ремейк Silent Hill 2

В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Релиз стандартного издания Silent Hill 2 состоится на PC и PS5 8 октября.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Денувы то нет?

3
AlekseiP

нет

3
FirstToos

Размер игры 34 ГБ. Что-то маловато по современным меркам, не?)

1
Snake Snaake Snaaaaaake

так игры там всего 14 часов

-3
SERGEY-SP Snake Snaake Snaaaaaake

Главное не количество а качество этих часов!

0
SERGEY-SP

Нормлаьный вес! Учитывая что там монстры одинаковые, и контент в основном на звуках и загадках!

0
AlekseiP

А установить то игру не могу!!!!!!!! У меня deluxe версия . Не написано что можно установить. Что за бред ????

1
5uperNova

Перезапусти стим

0
aglaofotis

Перезапусти Steam и всё появится.

1
AlekseiP 5uperNova

Благодарю! Обычно у меня сразу появляется , что можно установить игру, а в этот раз не было. Все ок , спасибо.

0
AlekseiP aglaofotis

Благодарю! Обычно у меня сразу появляется , что можно установить игру, а в этот раз не было. Все ок , спасибо.

0
SERGEY-SP

Покупать всем! Желательно купите люди 'игра огонь!

-1
Пользователь ВКонтакте

В зелёном стиме уже есть // Миша Калинин

-1