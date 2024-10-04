Критики высоко оценили ремейк Silent Hill 2

4 октября спало эмбарго на публикацию обзоров и в сети появились оценки и ревью на ремейк Silent Hill 2. За разработку отвечала студия Blooper Team, известная по Layers of Fear и The Medium. Сам релиз игры состоится 8 октября на PC и PlayStation 5.
На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 87 баллов в версии для ПК. На Opencritic новинка заработала 86%.
Рецензенты сходятся во мнении, что разработчики смогли достойно передать дух оригинальной Silent Hill 2, не поступившись его наследием. Ремейк считается «любовным посланием» к оригиналу, которое при этом предлагает достаточно новых элементов, чтобы оправдать своё существование. Модернизированный геймплей был адаптирован для современных игроков, сохраняя атмосферу страха и напряжения.
Версия Silent Hill 2 от Bloober Team часто кажется высокоточной версией оригинала с переделанными головоломками и локациями. Бой достаточно приятен, встречи с боссами были улучшены, но то, что по сути является отличной игрой в жанре ужасов, частично подпорчено перегруженным звуковым оформлением, введением скримеров и общим отсутствием сдержанности.
Вообще не показатель. Ждем отзывов простых смертных.
Опыт есть , знаем мы как раздвигают булки эти критики
"Критики высоко оценили ремейк.." - Это то и настораживает)
Верить Критикам нынче это себя не уважать, ждём оценки от обычных смертных, в идеале же Конами могли бы выпустить короткую демку для того чтобы игрок понял чисто для себя будет он в это играть или нет, как делает Капком с Резидентом.
6 часов геймплея на твиче мало?
Ну и хорошо, главное что бы с оптимизацией не подвели и денувы не было
Критики и Конкорду 10/10 ставили где дэмка как раньше пощупать из нутре!
Сегодня "критик" ассоциируется со словом гоvноед.
Критики- ×√итики , сами разберёмся.
без денувы кто знаето?
Ну отзывы "простых смертных" не всегда объективны. Кто-то будет минусовать, если оптимизон не подвезут. Никогда этого не понимал. Есть отдельно игра как произведение и оптимизон как частный случай.
Допустим.
Отличные оценки, сам только, что купил игру и если у вас есть возможность купите тоже, тем самым вы покажете разработчикам и издателю, что такие проекты нам нужны, а вот к сожалению если игра плохо продастся, как это было с ремейком Dead Space, то не видать нам переделанные Silent Hill, Silent Hill 3, Silent Hill 4...
Че то я страницу не могу найти в стиме.
Ну есть другие площадки для покупки 🙂
Уговорил, куплю на торренте.
Делают Демо версию и игрок сам решит для себя
Задизили казалось бы конструктивный коммент. Неужто на PG в основном нищеброды и лицемеры.