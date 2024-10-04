Критики высоко оценили ремейк Silent Hill 2

4 октября спало эмбарго на публикацию обзоров и в сети появились оценки и ревью на ремейк Silent Hill 2. За разработку отвечала студия Blooper Team, известная по Layers of Fear и The Medium. Сам релиз игры состоится 8 октября на PC и PlayStation 5.

На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 87 баллов в версии для ПК. На Opencritic новинка заработала 86%.

Рецензенты сходятся во мнении, что разработчики смогли достойно передать дух оригинальной Silent Hill 2, не поступившись его наследием. Ремейк считается «любовным посланием» к оригиналу, которое при этом предлагает достаточно новых элементов, чтобы оправдать своё существование. Модернизированный геймплей был адаптирован для современных игроков, сохраняя атмосферу страха и напряжения.

Версия Silent Hill 2 от Bloober Team часто кажется высокоточной версией оригинала с переделанными головоломками и локациями. Бой достаточно приятен, встречи с боссами были улучшены, но то, что по сути является отличной игрой в жанре ужасов, частично подпорчено перегруженным звуковым оформлением, введением скримеров и общим отсутствием сдержанности.