Статистика PlayStation за 2023 год может дать подсказку о сроках выхода Silent Hill 2 и Stellar Blade

Вчера игровое подразделение Sony запустило ежегодное мини-мероприятие, в рамках которого игроки могут проверить свою статистику за 2023 год на PlayStation. Но похоже, что благодаря данной инициативе игроки узнали о том, что две долгожданные игры могут быть близки к релизу.

Участники подведении итогов вместе со статистикой за 2023 год получили список игр, которые появятся на PlayStation в ближайшем будущем. И список от компании Sony выглядел особенно привлекательно.

Tekken 8 выйдет в январе, Helldivers 2 и Final Fantasy VII Rebirth - в феврале, а Rise of the Ronin - в марте. Из всего списка только Silent Hill 2 Remake и Stellar Blade пока не имеют даты выхода.

Helldivers 2 (8 февраля 2024)

Stellar Blade (???)

Rise of the Ronin (22 марта 2024)

Final Fantasy VII Rebirth (29 февраля 2024)

Tekken 8 (25 января 2024)

Silent Hill 2 Remake (???)

Учитывая, что все остальные игры в списке выйдут в начале года, а игры с более поздними сроками, такие как Wolverine и Death Stranding 2, в нем не значатся, есть большая вероятность, что Silent Hill 2 Remake и Stellar Blade запланированы на начало 2024 года или, по крайней мере, на первую половину года.

Хотя это и не подтверждение, вероятность того, что обе игры выйдут в ближайшее время, выглядит вполне реальной. Stellar Blade находится в разработке для PS5, а Silent Hill 2 Remake выйдет на PC и PS5.