Студия GamesVoice сообщила релизное окно русской озвучки Silent Hill 2

Недавно студия GamesVoice сообщила о том, что русская озвучка Alan Wake 2 выйдет в апреле, а вчера в рамках стрима поделилась нынешним состоянием другого своего проекта - русской озвучки для ремейка Silent Hill 2.
По словам GamesVoice, русская озвучка ремейка Silent Hill 2 выйдет ориентировочно в период с конца апреля до середины мая. Студия уже записала практически весь необходимый материал, но ряд работ над озвучкой еще предстоят. Так же незадолго до релиза озвучки студия планирует поделиться материалами о создании локализации.
При этом для игры уже доступна альтернативная русская озвучка от студии Mechanics VoiceOver:
И какой смысл в ней, если есть другая отличная озвучка )
Где отличная механики быстро перевели там озвучка на 4 с минусом тоже самое ремейк dead space вышла от войсов отличная озвучка с голосами из оригинала потом вышла от механиков хуже но окей. Здесь также самое и фильмы выходят с rhs tvs lost film и так далее каждому своë всегда должна быть альтернатива кому-то определëнные голоса не нравятся. Войсы озвучивают дольше но у них качество озвучки выше чем у механиков которые быстро озвучивают,да но качество среднее это видно . Это моë мнение я лучше подожду месяц другой . Один раз прошёл с одной озвучкой второй раз с другой так и должно быть это нормально
По мне это тупость, даже блогеры делают стримы с одной озвучкой.
от механиков вполне себе нормальная. смысла в озвучке от геймс войс вообще не вижу.
И записана была до конца того года!
Вообще некорректное сравнение у рхс дубляж чаще всего а у лост фильма закадровый всегда))
Прошёл с озвучкой от механиков - никаких претензий к голосам, игре актёров.
Уже давно прошел на отличной озвучке от механиков и они даже деньги не собирали!
Выйдет от войз посмотрим какая лучше но механики на Профи не тянут у них и актëров известных нету в дубляже почти. Я говорю каждому своë у всех разное восприятие на слух мне к примеру dead space запомнился в озвучке старой и голоса и я немагу с другой играть вообще а кому-то вообще без разницы лижбы перевод был и всë
Согласен. Озвучка в первом Деде прекрасна)
Отличная озвучка от механиков, в жопу этих актеров, если они озвучивают годами, к тому же их голоса уже приелись
Да и эти на профи не тянут, они на столько дольше озвучивают этот сайлент хил, что она просто обязана быть в раз десять лучше. Так что если выйдет всего лишь чуть лучше, то это явно обсер
Согласен, у механиков озвучка хорошая получилась в сайлент хил
А чего, разве нету озвучки? Давно уже с озвучкой прошел
Релизное окно через пару годков...Главное бабки собрать...а там ждите от моря погоды...наберут кучу релизов на перевод , и начинается тягомотина.
А что насчёт многочисленные релизы от этой группы? Или это пропустим главное бабки собрать?
Количество релизов не отменяет подход к делу. Они быстренько лепят озвучку, если это контракт, а если не контракт, то дело тянется долго, хотя деньги уже задоначены в полном объёме
Пример тот-же Джедай они бабки в ПЕРВЫЙ месяц по сути собрали, но умудрялись страдать фигней пару лет. То-же самое я считаю они делают с Аланом, собрали деньги , но все переносят и переносят, тут ждите АПРЕЛЯ, блин. Плюс у них(по крайней мере модераторы) те еще твари, ибо им задают вопросы(нормальные) а они на них отвечают так словно на от... еще один раз ляпнули уровня- МЫ переводим КОГДА хотим и ЧТО хотим -_- неееее ребят, так нельзя, ВЫ берете с людей БАБКИ, следовательно ВЫ будите нести ответственность, а подобного рода подход, минимум- хамство. Т.ч. то что они переводят, конечно ПЛЮСИК, но их отношение- лютый минус.
Больше озвучек! Всяких и разных! Читаю комменты и охреневаю - людям не нравится ВЫБОР. Да это счастье когда есть много озвучек - каждый что-то себе подберет. Полиглоты и любители сабов тоже не в накладе. Всем хорошо...Но в комментах сидят и бубнят - не одобряю, зачем, кому это надо...Что-то с вами, ребятки, не так. Зажрались?
Отлично, жду.
Круто)) Глянем👍 // Константин Игоревич