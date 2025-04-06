Студия GamesVoice сообщила релизное окно русской озвучки Silent Hill 2

Недавно студия GamesVoice сообщила о том, что русская озвучка Alan Wake 2 выйдет в апреле, а вчера в рамках стрима поделилась нынешним состоянием другого своего проекта - русской озвучки для ремейка Silent Hill 2.

По словам GamesVoice, русская озвучка ремейка Silent Hill 2 выйдет ориентировочно в период с конца апреля до середины мая. Студия уже записала практически весь необходимый материал, но ряд работ над озвучкой еще предстоят. Так же незадолго до релиза озвучки студия планирует поделиться материалами о создании локализации.

При этом для игры уже доступна альтернативная русская озвучка от студии Mechanics VoiceOver: