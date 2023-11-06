В сеть просочилась возможная дата релиза ремейка Silent Hill 2

Возможная дата выхода предстоящего ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team появилась в сети. Во второй половине 2022 года Konami объявила, что привлекла Bloober Team для создания ремейка Silent Hill 2, которая многими считается одной из величайших игр в жанре ужасов на выживание. Однако с момента этого объявления Konami не предоставила никакой дополнительной информации о том, когда этот ремейк может быть запущен. Теперь, если верить новому указанию, похоже, что выход Silent Hill 2 может быть уже не за горами.

На веб-сайте PC Game Benchmark сообщается, что Silent Hill 2 выйдет в следующем году, 21 марта. Неизвестно, откуда взялась эта дата, но это первый подобный случай, в котором указан конкретный день запуска ремейка Silent Hill 2. Ранее сама Konami даже не раскрыла сроки выпуска ремейка и лишь заявила, что он находится в разработке как для платформ PlayStation 5, так и для ПК.

Причина, по которой эта дата запуска Silent Hill 2 может быть правдивой, заключается в том, что в последние дни обновляются различные страницы предварительного заказа игры. Таким образом, есть вероятность, что эта дата могла стать известна до официального объявления Konami. Однако на данный момент к этой утечке следует относиться с большой долей скептицизма, пока Konami не поделится более подробной информацией.