В сеть просочилась возможная дата релиза ремейка Silent Hill 2

Возможная дата выхода предстоящего ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team появилась в сети. Во второй половине 2022 года Konami объявила, что привлекла Bloober Team для создания ремейка Silent Hill 2, которая многими считается одной из величайших игр в жанре ужасов на выживание. Однако с момента этого объявления Konami не предоставила никакой дополнительной информации о том, когда этот ремейк может быть запущен. Теперь, если верить новому указанию, похоже, что выход Silent Hill 2 может быть уже не за горами.
На веб-сайте PC Game Benchmark сообщается, что Silent Hill 2 выйдет в следующем году, 21 марта. Неизвестно, откуда взялась эта дата, но это первый подобный случай, в котором указан конкретный день запуска ремейка Silent Hill 2. Ранее сама Konami даже не раскрыла сроки выпуска ремейка и лишь заявила, что он находится в разработке как для платформ PlayStation 5, так и для ПК.
Причина, по которой эта дата запуска Silent Hill 2 может быть правдивой, заключается в том, что в последние дни обновляются различные страницы предварительного заказа игры. Таким образом, есть вероятность, что эта дата могла стать известна до официального объявления Konami. Однако на данный момент к этой утечке следует относиться с большой долей скептицизма, пока Konami не поделится более подробной информацией.
сейчас стало модно лепить везде жанр "на выживание" - Resident Evil оказывается не просто шутер от третьего лица, а ужасы на выживание! и Alan Wake тоже, и вот Silent Hill
Ну учитывая столько ресурсов в каждой из этих игр раскидано на локациях, выживают зомби вокруг тебя) а не ты, причем играю на максимальной сложности, чтобы умереть нужно постараться
Ну так-то Резидент является основоположником жанра survival horror, а за ним и Сайлент Хилл. О какой моде идёт речь, когда этот жанр появился в 90х годах?
Сайлент Хилл никогда не называли survival horror, просто horror, да и где тут выживание? Doom что тогда, шутер на выживание?
Основоположник жанра – серия Alone in the Dark.
На харде первое прохождение RE2 единственный сурвайл-хоррор последнего десятилетия. Только там зомби которого ты убил 3 раза(потратив 20 пулек) может встать в четвертый раз и в самый неподходящий момент.. И откинуть тебя на 1 час назад. Каждый хоррор который и хоррором то сложно назвать непременно позиционирует себя как сурвайвл хоррор, лишь для красного словца.
На фоне успеха Алана Уэйка, почему бы и нет?
игра года
Жду её больше всего на свете!!!
Если бы не Бальдур 3, то да👍
Ещё будет и Alone in the Dark! Посмотрим, кто кого)
угу, также как и Resident Evil 4. Только они скорее всего ничего не получат, т.к. это Remake...
ну норм ждем)
In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised me you'd take me optimization there again someday. But you never did. Well, I'm a lag there now... In our 'special place'... Waiting for you...
In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised me you'd optimize me there again someday. But you never did. Well, I'm lagging there now. .. In our 'special place'... Waiting for you...
Так какая предполагаемая дата?
21 марта