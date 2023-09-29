В сети появился якобы скриншот ремейка Silent Hill 2, известный инсайдер прокомментировал утечку ©

В сети появилось загадочное изображение, которое уже несколько часов циркулирует среди поклонников серии игр Konami.

На форумах и в соцсетях распространяется скриншот с изображением Джеймса Сандерленда из якобы ремейка Silent Hill 2. Скриншот, однако, не имеет официального происхождения, и споры о его природе поставили под сомнение Dusk Golem, известного инсайдера видеоигр. Последний заявил, что визуальное качество, продемонстрированное на якобы утечке, далеко от нынешнего состояния игры, как в плане прорисовки главного героя, так и в плане системы освещения. Следовательно, считает Dusk Golem, скриншот может быть подделкой или, в крайнем случае, являться результатом очень раннего билда ремейка Silent Hill 2.