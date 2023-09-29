В сети появился якобы скриншот ремейка Silent Hill 2, известный инсайдер прокомментировал утечку

В сети появилось загадочное изображение, которое уже несколько часов циркулирует среди поклонников серии игр Konami.
На форумах и в соцсетях распространяется скриншот с изображением Джеймса Сандерленда из якобы ремейка Silent Hill 2. Скриншот, однако, не имеет официального происхождения, и споры о его природе поставили под сомнение Dusk Golem, известного инсайдера видеоигр. Последний заявил, что визуальное качество, продемонстрированное на якобы утечке, далеко от нынешнего состояния игры, как в плане прорисовки главного героя, так и в плане системы освещения. Следовательно, считает Dusk Golem, скриншот может быть подделкой или, в крайнем случае, являться результатом очень раннего билда ремейка Silent Hill 2.
Пусть еще Ремейк Silent Hill: Orphan ( 2007 ) сделают для Современных Консолей и ПК
А где? Картинка ниже выглядит как что-то переделанное из оригинальной игры...
логично было бы ремейки с первой части начать тк ее и на пека то небыло а так ну тут хоть в почти правильном направлении идут
Просто начали сразу с самой популярной части
А разница то, двойка ни как сюжетно не связана, зато шуму наделала
Логично выпустить ремейк самой популярной Silent Hill и в случае успеха объединить в один ремейк первую и третью части
Так займись этим вопросом поддерживаю