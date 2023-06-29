Выход ремейка хоррора Silent Hill 2 состоится в начале 2024 года, утверждает актер озвучки ©

После анонса обновленного издания Silent Hill 2 прошло больше полугода, однако Konami по-прежнему хранит молчание о возможных сроках его релиза. Молчат и разработчики ответственные за создание ремейка — студия Bloober Team, но похоже релиз все таки не заставит себя долго ждать. Один из актеров озвучивания ремейка Silent Hill 2 заявил, что он выйдет в начале следующего года.

Информацией об окне релиза обновленной Silent Hill 2 поделился актер Люк Робертс, который выступает голосом главного героя хоррора Джеймса Сандерленда. Один из его подписчиков в социальных сетях задал прямолинейный вопрос о том, когда же фанатам ждать выхода игра. Неожиданно для многих актер озвучки дал очень точный ответ. По его словам, выход ремейка состоится в начале 2024 года. Судя по всему актер слегка забыл, что делится еще секретной информацией и поэтому весьма оперативно удалил свой комментарий.

Релиз обновленной Silent Hill 2 в начале 2024 года кажется оправданным решением. Во второй половине этого года нас ждет несколько крупных игровых релизов, особенно жарким обещает быть осень со Starfield и Marvel's Spider-Man 2. Вероятно, разработчики не хотят большой конкуренции и выберут более безопасный период, который как раз приходится на первую половину следующего года.