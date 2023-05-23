Легендарному хоррору Silent Hill 3 исполнилось 20 лет ©

Silent Hill 3 вышла 23 мая 2003 года.

Silent Hill 3 наложила свою печать на ужасающие творения, наполняющие улицы Сайлент Хилла. Разработчики Team Silent создали новый захватывающий взгляд на ужасы с точки зрения довольно уникального главного героя. В Silent Hill 3 царит по-настоящему тревожная атмосфера, и в этом большая часть ее привлекательности.

Монстры в игре великолепно гротескны, от вооруженного дубинкой Клозера до отвратительного Глота, до такой степени, что культовые медсестры из серии легко превращаются в самых скучных врагов. Кроме того, именно в Silent Hill 3 появляется технически безобидный, но совершенно ужасающий кролик Робби, образ которого стал культовым, хотя и не дотягивает до Пирамидоголового.

Легендарный Акира Ямаока вновь отвечал за саундтрек и подарил несколько запоминающихся композиций:

Серия Silent Hill возвращается с размахом - от ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team до совершенно новых Silent Hill f, Silent Hill Ascension и Silent Hill Townfall. Кто знает, быть может когда-нибудь увидим ремейк Silent Hill 3.