Легендарному хоррору Silent Hill 3 исполнилось 20 лет

Silent Hill 3 вышла 23 мая 2003 года.
Silent Hill 3 наложила свою печать на ужасающие творения, наполняющие улицы Сайлент Хилла. Разработчики Team Silent создали новый захватывающий взгляд на ужасы с точки зрения довольно уникального главного героя. В Silent Hill 3 царит по-настоящему тревожная атмосфера, и в этом большая часть ее привлекательности.
Монстры в игре великолепно гротескны, от вооруженного дубинкой Клозера до отвратительного Глота, до такой степени, что культовые медсестры из серии легко превращаются в самых скучных врагов. Кроме того, именно в Silent Hill 3 появляется технически безобидный, но совершенно ужасающий кролик Робби, образ которого стал культовым, хотя и не дотягивает до Пирамидоголового.
Легендарный Акира Ямаока вновь отвечал за саундтрек и подарил несколько запоминающихся композиций:
Серия Silent Hill возвращается с размахом - от ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team до совершенно новых Silent Hill f, Silent Hill Ascension и Silent Hill Townfall. Кто знает, быть может когда-нибудь увидим ремейк Silent Hill 3.
Для меня первая легендарная, а остальные уже не то.
А для меня вторя лучшая. Думаю, больше всего фанатов второй части
Да все ждали продолжение первой части во второй а получили шлак с бредовым сюжетом и рандомными персонажами ((( Малолеткам не понять этого с "ПК для учебы" !
Помню в то время еще покупал журналы Игромании. Они там выкатили целый диск с музыкой из СХ3. Офигивал от треков....
А я до сих пор прошел только торговый центр)
И так его не прошёл, почитал, что если играть, то в версию PS2 через эмулятор, якобы там картинка лучше будет. Наверное на современных ТВ хорошо будет смотреться.
Необязательно через эмулятор. Просто скачаешь фиксы для пк. Как тебе удобно либо на пк, либо на эмуляторе.
Спасибо за информацию, когда смотрел в своё время, то через эмулятор все плюшки, а сейчас получается можно все поставить поверх ПК версии.
Да никакой он не "легендарный", слабое продолжение первого Silent Hill (((
Первая и четвёртая самые любимые,но и эта хороша,помню,даже книгу по ней прочитал.А графика на то время была весьма недурной,да и сейчас не то,чтобы устарела.
Ну да. Шиза ГГ вдруг стала хоррором)) Меня вся серия SH вызывала лишь facepalm.
Ну всё оригинальней очередного 100500 вируса.
Вроде совсем юная девушка. Откуда столько тараканов в голове?))
у меня facepalm вызывает твой убогий высер.