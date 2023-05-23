Silent Hill 3 23.05.2003
9 620 оценок

Легендарному хоррору Silent Hill 3 исполнилось 20 лет

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butcher69
Новости

Silent Hill 3 вышла 23 мая 2003 года.

Silent Hill 3 наложила свою печать на ужасающие творения, наполняющие улицы Сайлент Хилла. Разработчики Team Silent создали новый захватывающий взгляд на ужасы с точки зрения довольно уникального главного героя. В Silent Hill 3 царит по-настоящему тревожная атмосфера, и в этом большая часть ее привлекательности.

Монстры в игре великолепно гротескны, от вооруженного дубинкой Клозера до отвратительного Глота, до такой степени, что культовые медсестры из серии легко превращаются в самых скучных врагов. Кроме того, именно в Silent Hill 3 появляется технически безобидный, но совершенно ужасающий кролик Робби, образ которого стал культовым, хотя и не дотягивает до Пирамидоголового.

Легендарный Акира Ямаока вновь отвечал за саундтрек и подарил несколько запоминающихся композиций:

Серия Silent Hill возвращается с размахом - от ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team до совершенно новых Silent Hill f, Silent Hill Ascension и Silent Hill Townfall. Кто знает, быть может когда-нибудь увидим ремейк Silent Hill 3.

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Silent Hill 3 "Трейнер +10" [1.0] {Abolfazl.k}
Диета девушек
Диета девушек
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Seifer1986

Для меня первая легендарная, а остальные уже не то.

3
Ethan Hunt

А для меня вторя лучшая. Думаю, больше всего фанатов второй части

0
X_ray_83

Да все ждали продолжение первой части во второй а получили шлак с бредовым сюжетом и рандомными персонажами ((( Малолеткам не понять этого с "ПК для учебы" !

0
romero52

Помню в то время еще покупал журналы Игромании. Они там выкатили целый диск с музыкой из СХ3. Офигивал от треков....

2
rushfuoff

А я до сих пор прошел только торговый центр)

2
Kenn1y

И так его не прошёл, почитал, что если играть, то в версию PS2 через эмулятор, якобы там картинка лучше будет. Наверное на современных ТВ хорошо будет смотреться.

0
ugf16349

Необязательно через эмулятор. Просто скачаешь фиксы для пк. Как тебе удобно либо на пк, либо на эмуляторе.

Версия для ПК добавляет улучшенное освещение фонариком, игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду и возможность сохранения в любой момент во время игры. Все четырнадцать рекламных костюмов Хизер из версии для PlayStation 2 отсутствуют в версии для ПК. В игре также отсутствуют мягкие тени версии для PlayStation 2.
Спойлер
3
Kenn1y ugf16349

Спасибо за информацию, когда смотрел в своё время, то через эмулятор все плюшки, а сейчас получается можно все поставить поверх ПК версии.

0
X_ray_83

Да никакой он не "легендарный", слабое продолжение первого Silent Hill (((

0
Slayer1993

Первая и четвёртая самые любимые,но и эта хороша,помню,даже книгу по ней прочитал.А графика на то время была весьма недурной,да и сейчас не то,чтобы устарела.

0
Buttzey

Ну да. Шиза ГГ вдруг стала хоррором)) Меня вся серия SH вызывала лишь facepalm.

-1
Pravdarub

Ну всё оригинальней очередного 100500 вируса.

0
kolinmah

Вроде совсем юная девушка. Откуда столько тараканов в голове?))

0
sinmaxxx

у меня facepalm вызывает твой убогий высер.

0