Представлена фигура Хизер Мейсон из Silent Hill 3 в комплекте с кроликом Робби ©

Компания Numskull сообщила, что в 2023 году в продажу поступит фигурка Хизер Мейсон из Silent Hill 3. Ее цена составляет $139,99, а релиз намечен на сентябрь 2023 года.

Фигурка Хизер выполнена в стандартном для этого персонажа наряде - жилетке и юбке. В ее руках также есть пистолет. Это статическая фигурка, покрытая ручной росписью, без каких-либо дополнительных элементов. Ее высота, включая основание, составляет 25 сантиметров. На подставке этой фигурки также изображен маленький кролик Робби. Как и более крупные версии, встречающиеся в игре, он окровавлен.

Это не единственная фигурка из Silent Hill, которая выйдет в конце этого года. Компания Gecco работает над фигуркой Джеймса Сандерленда из Silent Hill 2. Ожидается, что она появится где-то между августом и ноябрем 2023 года.