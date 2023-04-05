Silent Hill 3 23.05.2003
9.1 608 оценок

Представлена фигура Хизер Мейсон из Silent Hill 3 в комплекте с кроликом Робби

©
Gruz_
Новости

Компания Numskull сообщила, что в 2023 году в продажу поступит фигурка Хизер Мейсон из Silent Hill 3. Ее цена составляет $139,99, а релиз намечен на сентябрь 2023 года.

Фигурка Хизер выполнена в стандартном для этого персонажа наряде - жилетке и юбке. В ее руках также есть пистолет. Это статическая фигурка, покрытая ручной росписью, без каких-либо дополнительных элементов. Ее высота, включая основание, составляет 25 сантиметров. На подставке этой фигурки также изображен маленький кролик Робби. Как и более крупные версии, встречающиеся в игре, он окровавлен.

Это не единственная фигурка из Silent Hill, которая выйдет в конце этого года. Компания Gecco работает над фигуркой Джеймса Сандерленда из Silent Hill 2. Ожидается, что она появится где-то между августом и ноябрем 2023 года.

14
4
Последние посты по игре Silent Hill 3
Silent Hill 3 "Трейнер +10" [1.0] {Abolfazl.k}
Silent Hill 3 "Трейнер +10" [1.0] {Abolfazl.k}
Диета девушек
Диета девушек
GamesVoice показали новую демонстрацию русской озвучки Silent Hill 3
GamesVoice показали новую демонстрацию русской озвучки Silent Hill 3
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kuzko

Konami точно надо после ремейка Silent Hill 2 сделать ремейк 1-ой и 3-ей Silent Hill (т.к. у них одна история)

2
[Инферно]

Если ремейк SH2 выстрелит, то наверняка будут ещё ремейки

1
the_first

Относительно неплохая фигурка. Но, для повышения продаж следовало показать вид снизу)

0
Kenn1y

Лицо так себе, прям дешевая с визуальной точки зрения фигурка похожая на те, что SE выпускает, еще и не канон, юбка блестит, как сапоги, хотя она матовой должна быть, так как джинсовая.

0