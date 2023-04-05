Представлена фигура Хизер Мейсон из Silent Hill 3 в комплекте с кроликом Робби

Компания Numskull сообщила, что в 2023 году в продажу поступит фигурка Хизер Мейсон из Silent Hill 3. Ее цена составляет $139,99, а релиз намечен на сентябрь 2023 года.
Фигурка Хизер выполнена в стандартном для этого персонажа наряде - жилетке и юбке. В ее руках также есть пистолет. Это статическая фигурка, покрытая ручной росписью, без каких-либо дополнительных элементов. Ее высота, включая основание, составляет 25 сантиметров. На подставке этой фигурки также изображен маленький кролик Робби. Как и более крупные версии, встречающиеся в игре, он окровавлен.
Это не единственная фигурка из Silent Hill, которая выйдет в конце этого года. Компания Gecco работает над фигуркой Джеймса Сандерленда из Silent Hill 2. Ожидается, что она появится где-то между августом и ноябрем 2023 года.
Konami точно надо после ремейка Silent Hill 2 сделать ремейк 1-ой и 3-ей Silent Hill (т.к. у них одна история)
Если ремейк SH2 выстрелит, то наверняка будут ещё ремейки
Относительно неплохая фигурка. Но, для повышения продаж следовало показать вид снизу)
Лицо так себе, прям дешевая с визуальной точки зрения фигурка похожая на те, что SE выпускает, еще и не канон, юбка блестит, как сапоги, хотя она матовой должна быть, так как джинсовая.