"Это слишком глупо!": Авторов Silent Hill Ascension обвинили в использовании ИИ для написания диалогов

Интерактивный стриминг-сериал, позволяющий зрителям в режиме реального времени влиять на развитие сюжета и формирование канона вселенной культовой хоррор-франшизы Silent Hill.

В центре событий — трагические истории людей из разных уголков планеты, чьи судьбы оказались неразрывно связаны с проклятым городом. Мучимые кошмарами и видениями, они вынуждены вступить в борьбу с порождениями собственных страхов и тревог, материализовавшихся в виде чудовищных существ.

Подобно зловещим теням, эти монстры подстерегают героев на каждом шагу, угрожая поглотить не только их самих, но и близких им людей, а возможно, и весь мир. Ведь Сайлент Хилл притягивает к себе тех, чьи души разъедает чувство вины, кого преследуют непрощенные ошибки прошлого и неизбывный страх перед будущим.

И только зрители в силах повлиять на дальнейший ход событий, определяя, кто из героев спасётся, а кто навсегда останется в ловушке кошмаров.