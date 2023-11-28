"Это слишком глупо!": Авторов Silent Hill Ascension обвинили в использовании ИИ для написания диалогов

Генеральный директор Genvid Holdings Джейкоб Навок выступил с заявлением после того, как появились предположения, что Silent Hill: Ascension, игровой/телесериал, созданный в сотрудничестве с Konami, был сделан с помощью программного обеспечения с искусственным интеллектом. Навок полностью опровергает эти утверждения.
Каждое слово в Ascension было написано реальными людьми, многие из которых имеют за плечами долгую писательскую карьеру, включая игры Telltale, Pixar, God of War Ragnarok, Resident Evil Village и многое другое. Из наших 100 000 с лишним слов ни одно не было написано ИИ, все они — результат увлеченной работы талантливой команды.
Идея о том, что в Silent Hill: Ascension использоваться ИИ, возникла из-за различных моментов во время прохождения, которые фанаты посчитали особенно странными, включая недавнего "человека-варенье" (ролик с которым вы можете увидеть в Твиттере вот здесь), который, похоже, и стал главным поводом для подобных обвинений и насмешек.
В недавнем интервью Vulture Навок заявил, что, несмотря на то, что в начале проекта Ascension рассматривалась возможность использования искусственного интеллекта, его тестирование привело к плохим результатам. После этого его использование в Silent Hill: Ascension было исключено.
Тем не менее, Навок в прошлом публично заявлял, что во всех будущих проектах компании будут использоваться персонажи написанные ИИ. Кроме того, главный креативный директор Genvid принял участие в дискуссии и выступил с речью на Simulations Summit, технологическом мероприятии, посвященном ИИ, в этом году. Очевидно, что компания заинтересована в такой технологии.
" Для написания бессмысленного диалога за пару сек и сценарист и ИИ не нужен"
- Сегодня ой жара душно так наверно скоро дождь будет
- А жара то сколько была слава богу что дождь пойдёт
- Ну да а то всё время жара и жара жара и жара
- Я всё ждала когда же уже дождь пойдёт и наконец то он намечается
- А я то как жду терпеть жару не могу
- Я бы не сказала что люблю дождь но и сильную жару терпеть не могу
- Мне кажется если и пойдёт дождь то это не надолго
- И мне так кажется
- А что там какую погоду передавали не слышала?
- Неа.
- Лан..
Пфф,с учётом того,как часто сейчас набирают сценаристов по квотам и качества диалогов многих недавних крупных игр и фильмов,нейросетка бы явно справилась лучше,ибо хуже просто некуда.
да и хер с ним пусть пользуют ии...че долюбились до людей.