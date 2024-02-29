Тема оргии с культистами в Silent Hill: Ascension взбесила фанатов культового хоррора

Серия хорроров Silent Hill еще в начале 2000-х годов обрела по-настоящему культовый статус. Новые части этой франшизы выделялись уникальным видением жанра ужасов и поднимали самые разные спорные темы, которые остаются актуальными до сих пор. С новым планом Konami возродить серию после многолетнего перерыва, многие ожидали увидеть прежний уровень качества игр, однако этого пока не произошло. Интерактивный сериал Silent Hill: Ascension так и вполне умудрился разозлить поклонников хоррора.

Первый сезон Silent Hill: Ascension стартовал еще осенью прошлого года, и его продолжают транслировать до сих пор, постепенно подводя участников шоу к финалу. Еще на момент премьеры этот проект был раскритикован как зрителями, так и критиками из-за низкого качества практически всех аспектов. Многие пользователи уже начали забывать о нем, но последняя глава этого произведения вновь привлекла внимание сообщества. Как оказалось, одной из центральных тем сюжета Silent Hill: Ascension является обязательная оргия, что очень разозлило фанатов франшизы.

По сюжету Silent Hill: Ascension, таинственному культу под названием "Основа" удалось разгадать секрет потустороннего мира и загадочного тумана. Сектанты считают, что спастись от монстров можно при помощи "любви", и для этого все члены культа должны устроить оргию. Последний эпизод сериала был посвящен тому, что лидер "Основы" пытается убедить одного из героев принять участие в этой церемонии.

Такое развитие сюжета не понравилось даже тем, кто следил за спорным шоу с самого начала. По мнению зрителей, сюжет Silent Hill: Ascension еще с первых эпизодов был очень примитивным и банальным, однако ближе к финалу авторы окончательно перегнули палку. События шоу скатываются в трэш, не предлагая зрителям ничего интересного взамен.