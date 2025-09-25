Сегодня состоялся релиз хоррора Silent Hill f от студии NeoBards Entertainment и компании Konami.

Игра получила высокие баллы от различных изданий - средняя оценка игры на Metacritic составляет 86 баллов, а на Opencritic - 87 баллов. Игроки тоже оценили хоррор высоко: пользовательский рейтинг Silent Hill f в Steam составляет 86%.

Действие игры происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Японская девушка Хинако оказывается в городе затянутом туманом, а всё вокруг неё постепенно превращается в безумный кошмар. Сценарий к игре написал Рюкиси07, а к музыкальному сопровождению приложил руку Акира Ямаока — тот самый композитор, который работал над оригинальными частями серии.

Silent Hill f доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Ранее стало известно о том, что студия Mechanics VoiceOver планирует взяться за создание русской озвучки для игры - на это команде понадобится 2-3 месяца с момента завершения сборов.