Сегодня состоялся релиз хоррора Silent Hill f от студии NeoBards Entertainment и компании Konami.
Игра получила высокие баллы от различных изданий - средняя оценка игры на Metacritic составляет 86 баллов, а на Opencritic - 87 баллов. Игроки тоже оценили хоррор высоко: пользовательский рейтинг Silent Hill f в Steam составляет 86%.
Действие игры происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Японская девушка Хинако оказывается в городе затянутом туманом, а всё вокруг неё постепенно превращается в безумный кошмар. Сценарий к игре написал Рюкиси07, а к музыкальному сопровождению приложил руку Акира Ямаока — тот самый композитор, который работал над оригинальными частями серии.
Silent Hill f доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Ранее стало известно о том, что студия Mechanics VoiceOver планирует взяться за создание русской озвучки для игры - на это команде понадобится 2-3 месяца с момента завершения сборов.
Замечательная игра! Прошел с удовольствием
не опровергаю, но в каком месте этo SH?
В таком же как и АС Одиссея
В идейном... фактически тут нет нечего и близко связанного с SH, кроме мнимой идеи со времен PT.
Белорусы восторгались. Сама игра или проходняк, или уг. Ща понабегут эстеты рассказывать, что нам только Колду подавай и на большее ваш интеллект не способен. Спасибо, я предпочитаю книги, а игра это игра, и не надо в неё ничего больше вкладывать, растягивая хронометраж.
вот знаешь, заметил - все что тролят ixbt - мне нравится. и наоборот, все что они восторгают - дерьмище несусветное
Кто-то релиза дождался, а кто-то прошел уже )))
И как ? Мне не зашло вообще
Игра только визуалом хороша. Сюжет так себе и даже близко не связан с SH( видимо авторы думают, что SH это некий личный ужас, который они пытаются перебороть и их подсознание визуализирует его, я хз ). Боевая система самая плохая в истории видео игр с самым никчёмным героем в этом плане. Повесточка, да она есть, но темы феминизма нету... так как тут нет им присущих диалогов или позывов, сюжет об угнетении женщин тут, как сюжет причины психоза нашей больной на голову японки.
Проходил на самой максимальной сложности ( дважды, так как нужно было ее открыть ) Так же у меня были статтеры и я хз почему, возможно причина в 5090 laptop, я хз.
и бесплатно не надо. игра вообще не имеет никакого отношения к SH
Патчей не было с релизом сегодня?
В ветке обновлений только информация о покупке делюкс набора весит
Оууу ееее!)
Весьма не дурная игра. Впрочем, скажем так своя отличная от классической саллент хилл атмосфера присутствует. Это по началу сбивает с толку, но потом привыкаешь.
p.s. В этой игре попробвал напильник OptiScaler. Конечно запустить FSR4 не получилось. Впрочем судя по инету на RX 6000 серии красных карт это тоже тот еще квест. С обязательным понижением версии графического драйвера из лучших времен. И все равно кучей артефактов и глюков. А RX 5000 серия в пролете априори как впрочем и моя GTX 1000 серия паскалей как ее аналог. Впрочем я не в обиде при помощи OptiScaler получилось заставить работать игру через XeSS 2.0.2, а в качестве силовой поддержки OptiFG с использованием FSR 3.1 FG. Мое почтение автору OptiScaler.