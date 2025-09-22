ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 238 оценок

Konami представила релизный трейлер Silent Hill f

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Konami представила релизный трейлер, посвящённый предстоящему хоррору Silent Hill f. В нём демонстрируются фрагменты катсцен и игрового процесса.

Действие Silent Hill f происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Главная героиня игры - японская девушка Хинако. Город постепенно затягивает туман, а всё вокруг постепенно превращается в кошмар.

Silent Hill f получает восторженные отзывы критиков: 86 баллов на Metacritic

Релиз игры состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Владельцам расширенного издания игра станет доступна уже завтра.

32
20
Комментарии:  20
Константин335

Крутяк

12
Ahnx

В топку. Не взлетит. Я это даже бесплатно качать не буду.

11
leonid22

Ну бесплатно можно поиграть

3
MistaSpider

Ждём через месяц от тебя комментарии в духе «все таки попробовал, не так плохо как я думал»… как это было уже у тебя с sh 2.

4
SelecCioner MistaSpider

типичный лицемер каких тут 90%

2
Блоха В Сарафане

Семейные тёрки, что ли? Домашнее насилие, виктим билдинг? В Сайлент Хилле мы типа сами - чудовище, и параллельно раскрываем обряд, а не 3башим призрак своего отца. Короче, сплошная соя будет, 10/10 от фонда "ты не одна"

7
Авраам Линкольн

Девушки в старых японских играх - милые, женственные, красивые, сексуальные с большими сиськами и практически полуголые.

Девушки в новых японских играх - Джеки Чан в молодости.

3
Константин335

Чел, гг в игре школьница, какая сексуальность тебе нужна?

4
Авраам Линкольн Константин335

В старых японских играх не то что школьниц сексуализировали, а даже лоли - маленьких девочек. И никто не говорит, что обязательно надо делать этих школьниц сексуальными, но хотя бы красивыми, милыми и женственными.

3
MistaSpider Авраам Линкольн

PDF

1
Комментарий удален
Комментарий удален
MagneticEnnio

Скинь свою фотку покажешь себя

4
MistaSpider

От сердца к солнцу руку вскинь!!представитель арийского превосходства! клоун 🤦🏻‍♂️

4