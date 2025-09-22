Konami представила релизный трейлер Silent Hill f

Сегодня компания Konami представила релизный трейлер, посвящённый предстоящему хоррору Silent Hill f. В нём демонстрируются фрагменты катсцен и игрового процесса.
Действие Silent Hill f происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Главная героиня игры - японская девушка Хинако. Город постепенно затягивает туман, а всё вокруг постепенно превращается в кошмар.
Релиз игры состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Владельцам расширенного издания игра станет доступна уже завтра.
Крутяк
В топку. Не взлетит. Я это даже бесплатно качать не буду.
Ну бесплатно можно поиграть
Ждём через месяц от тебя комментарии в духе «все таки попробовал, не так плохо как я думал»… как это было уже у тебя с sh 2.
типичный лицемер каких тут 90%
Семейные тёрки, что ли? Домашнее насилие, виктим билдинг? В Сайлент Хилле мы типа сами - чудовище, и параллельно раскрываем обряд, а не 3башим призрак своего отца. Короче, сплошная соя будет, 10/10 от фонда "ты не одна"
Девушки в старых японских играх - милые, женственные, красивые, сексуальные с большими сиськами и практически полуголые.
Девушки в новых японских играх - Джеки Чан в молодости.
Чел, гг в игре школьница, какая сексуальность тебе нужна?
В старых японских играх не то что школьниц сексуализировали, а даже лоли - маленьких девочек. И никто не говорит, что обязательно надо делать этих школьниц сексуальными, но хотя бы красивыми, милыми и женственными.
Скинь свою фотку покажешь себя
От сердца к солнцу руку вскинь!!представитель арийского превосходства! клоун 🤦🏻♂️