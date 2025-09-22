Konami представила релизный трейлер Silent Hill f

Сегодня компания Konami представила релизный трейлер, посвящённый предстоящему хоррору Silent Hill f. В нём демонстрируются фрагменты катсцен и игрового процесса.

Действие Silent Hill f происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Главная героиня игры - японская девушка Хинако. Город постепенно затягивает туман, а всё вокруг постепенно превращается в кошмар.

Релиз игры состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Владельцам расширенного издания игра станет доступна уже завтра.