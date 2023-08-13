Гильермо дель Торо подколол Konami в честь 9-й годовщины P.T. ©

Знаменитый режиссер Гильермо дель Торо опубликовал довольно шутливый твит в честь девятой годовщины игры P.T. Для тех, кто, возможно, не знаком с этой игровой легендой, в 2014 году в магазине PlayStation была опубликована бесплатный хоррор под названием PT. Игрок просыпается в комнате и выходит в хорошо освещенный коридор в доме в грозовую ночь. Пройдя по нему, игрок понимает, что попал в ловушку, которая постоянно возвращает его в начало коридора, поскольку ситуация становится все более жуткой. После решения головоломок и избегания различных ужасов в финале игры выясняется, что это тизер к новой игре Silent Hill с Норманом Ридусом в главной роли от Хидео Кодзимы. Также стало известно, что режиссером игры вместе с Кодзимой выступит известный хоррор-режиссер Гильермо дель Торо, что создает невероятную пару величайших умов индустрии.

К сожалению, в 2015 г. проект был отменен, так как между Хидео Кодзимой и Konami произошел разрыв, о причинах которого до сих пор ничего не известно. Однако проект был отменен, PT была удалена из PlayStation Store, а фанаты до сих пор очень сердиты по этому поводу. Сегодня исполнилось девять лет с момента выхода PT, и Гильермо дель Торо написал в Twitter шутливый твит, который, похоже, является игрой слов на лозунге "f**k Konami", придуманном фанатами в 2010-х годах и используемом для того, чтобы попенять издателю за отмену долгожданной игры.

Гильермо дель Торо неоднократно выражал свое огорчение и разочарование по поводу отмены проекта. Позже дель Торо воссоединится с Кодзимой для создания Death Stranding, чтобы придать свое сходство персонажу игры, но, похоже, в ближайшее время дель Торо вряд ли вернется к созданию игры. У режиссера есть большой опыт неудачных проектов в Голливуде, и, к сожалению, он в очередной раз обжегся на игровой индустрии.