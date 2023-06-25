Новая ARPG Silent Hope выйдет на ПК и Nintendo Switch 3 октября ©

Marvelous Europe в сотрудничестве с Marvelous Inc. и XSEED Games анонсировали Silent Hope, новую ролевую игру в жанре экшн, которая выйдет 3 октября на Nintendo Switch и ПК в Steam.

Действие Silent Hope происходит в некогда мирной стране, которую бывший король заставил замолчать, украв у людей речь, прежде чем сбежать в бесконечную пропасть, известную как Бездна. После этих событий принцесса оплакивала действия своего отца и плакала, пока не была погребена собственными кристаллизованными слезами.

Теперь, спустя годы после того, как эти события стерлись из памяти, семеро героев обнаруживают, что их тянет к принцессе. Чтобы освободить ее из светящейся тюрьмы, они должны бросить вызов глубинам Бездны, найти давно потерянного короля и воссоединить королевскую семью.

Silent Hope восходит к славным дням изометрических бродилок по подземельям, но привносит в них современный подход. Игроки возьмут на себя роль семи необычных героев, у каждого из которых есть свое уникальное оружие, боевые стили и небоевые задания.

Погрузившись в Бездну, чтобы сразиться с врагами и собрать материалы, герои возвращаются в базовый лагерь, чтобы творить, готовить и отдыхать перед следующим приключением. Каждое путешествие в Бездну будет новым опытом со случайным расположением, гарантирующим, что каждое путешествие имеет элемент случайности, с еще большими опасностями, скрывающимися по мере того, как герои осмеливаются рискнуть.