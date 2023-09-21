Для стратегии/шутера Silica вышло обновление, добавляющее двух пришельцев

Разработчик Bohemia выпустил новое обновление для Silica, которое в режиме игры "Арена" добавляет 2 оставшиеся авиационные единицы пришельцев, а это значит, что теперь вы можете испытать полную эскадрилью.
Также дбыла добавлена поддержка контроллеров для всех юнитов, улучшенная камеру для свободного полета и базовый ИИ пришельцев. Если вы хотите ознакомиться со всем списком исправлений и изменений, посмотрите полный журнал изменений ниже.
- Добавлено: воздушные юниты пришельцев (Firebug/Defiler)
- Добавлено: Поддержка контроллеров для всех юнитов и камеры свободного полета (включается в настройках)
- Добавлено: Глубина резкости для камеры свободного полета (LMB для фокусировки на середине экрана)
- Добавлено: Сглаживание движения камеры в свободном полете (настраивается в Опциях)
- Добавлено: Базовый воздушный ИИ пришельцев
- Изменено: Пришельцы больше не замедляются от повреждений, за исключением режима Prospector
- Изменено: Ракеты истребителей теперь маленькие и управляемые
- Изменено: Ракеты артиллерийских кораблей стали меньше и предназначены для борьбы с землей
- Изменено: Тяжелый бронеавтомобиль строится на фабрике легких машин
- Изменено: Тяжелый квадроцикл строится на уровне 0
- Изменено: Легкий бронеавтомобиль построен на уровне 1
- Улучшено: Траектория движения ракетных грузовиков
- Исправлено: Стрекоза стреляет вниз при полете вперед
- Исправлено: Замедление вспышки глаз Колосса
- Исправлено: FX частиц самолета мог мерцать при низком FPS
- Исправлено: ИИ-агент солдата создавал новый массив Vector3 для каждого приказа на перемещение, что приводило к ненужным выделениям
- Исправлено: порожденные солдаты не падали по умолчанию
пердеж как масс эффект?