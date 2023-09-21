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об игре
Silica 03.05.2023
7.3 51 оценка

Для стратегии/шутера Silica вышло обновление, добавляющее двух пришельцев

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Procy_on
Новости

Разработчик Bohemia выпустил новое обновление для Silica, которое в режиме игры "Арена" добавляет 2 оставшиеся авиационные единицы пришельцев, а это значит, что теперь вы можете испытать полную эскадрилью.

Также дбыла добавлена поддержка контроллеров для всех юнитов, улучшенная камеру для свободного полета и базовый ИИ пришельцев. Если вы хотите ознакомиться со всем списком исправлений и изменений, посмотрите полный журнал изменений ниже.

  • Добавлено: воздушные юниты пришельцев (Firebug/Defiler)
  • Добавлено: Поддержка контроллеров для всех юнитов и камеры свободного полета (включается в настройках)
  • Добавлено: Глубина резкости для камеры свободного полета (LMB для фокусировки на середине экрана)
  • Добавлено: Сглаживание движения камеры в свободном полете (настраивается в Опциях)
  • Добавлено: Базовый воздушный ИИ пришельцев
  • Изменено: Пришельцы больше не замедляются от повреждений, за исключением режима Prospector
  • Изменено: Ракеты истребителей теперь маленькие и управляемые
  • Изменено: Ракеты артиллерийских кораблей стали меньше и предназначены для борьбы с землей
  • Изменено: Тяжелый бронеавтомобиль строится на фабрике легких машин
  • Изменено: Тяжелый квадроцикл строится на уровне 0
  • Изменено: Легкий бронеавтомобиль построен на уровне 1
  • Улучшено: Траектория движения ракетных грузовиков
  • Исправлено: Стрекоза стреляет вниз при полете вперед
  • Исправлено: Замедление вспышки глаз Колосса
  • Исправлено: FX частиц самолета мог мерцать при низком FPS
  • Исправлено: ИИ-агент солдата создавал новый массив Vector3 для каждого приказа на перемещение, что приводило к ненужным выделениям
  • Исправлено: порожденные солдаты не падали по умолчанию
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