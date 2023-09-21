Для стратегии/шутера Silica вышло обновление, добавляющее двух пришельцев

Вы — участник космической войны на далёкой планете Балтарус, где люди и насекомые борются за контроль над балтериумом — редким и ценным ресурсом. Вы можете выбирать свою сторону и свой режим игры: шутер или стратегия. В режиме шутера вы берёте на себя роль солдата, который сражается на передовой, используя различное оружие и снаряжение. В режиме стратегии вы становитесь лидером, который управляет колонией, строит базы, нанимает юнитов и разрабатывает тактику для своей фракции (их всего три).