Гибрид шутера и стратегии в реальном времени Silica появится в раннем доступе 3 мая ©

Смесь шутера и стратегии в реальном времени Silica будет доступна в раннем доступе Steam 3 мая 2023 года и останется там в течение 9-12 месяцев. В течение года уже запланировано несколько крупных обновлений.

«На данный момент в игре есть два полноценных игровых режима: Стратегия и Арена. Стратегия — это флагманский игровой режим, в котором игроки берут на себя роль командира, играя в классическую стратегию в реальном времени, или солдата, привнося в жанр шутеры от первого лица. Арена — это хаотичный и чистый режим шутера от первого лица, в котором каждый может опробовать все боевые единицы. Во время раннего доступа мы планируем продолжить доработку текущих игровых режимов и добавить больше контента, например боевые единицы, а также улучшить игровой процесс в целом».

В Silica игроки могут играть либо в качестве командира в режиме RTS, либо в качестве солдата пехоты, который получает возможность управлять всеми подразделениями и транспортными средствами вместе со своим арсеналом в FPS. Их миссия на этой, казалось бы, бесплодной планете проста: найти и собрать Балтериум, элемент с огромным неиспользованным потенциалом, который может дать энергию человеческой цивилизации для будущих поколений! Silica — первая игра, созданная Bohemia Incubator — новым лейблом Bohemia Interactive, целью которого является помощь инди-разработчикам игр в разработке и представлении игр их мечты мировой аудитории.