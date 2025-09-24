Хоррор-экшен Silly Polly Beast выйдет в октябре

Издатель Top Hat Studios и студия Anji Games объявили, что хоррор Silly Polly Beast выйдет уже в октябре для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC через Steam.

Игра расскажет мрачную историю Полли — обычной школьницы, вынужденной столкнуться с чудовищем и собственными внутренними демонами. Чтобы обрести свободу, героиня должна изучить природу монстра и принять тёмную сторону самой себя. Город погружён в смертельный туман, а браслет Полли предупреждает о его приближении — красный свет означает опасность.

Игроков ждёт динамичный сюжетный шутер с агрессивными перестрелками и ужасающими врагами. Однако среди обитателей потустороннего мира встречаются не только противники — но и союзников здесь тоже нет. История тесно связана с мистическим договором, нарушить условия которого смертельно опасно.

Геймплей сочетает исследование, схватки с видом сбоку и сверху вниз, а также использование запретных знаний. Каждое новое заклинание усиливает Полли, превращая её в всё более смертоносную силу.

Silly Polly Beast обещает мрачное и напряжённое путешествие, где свобода не даруется, а завоёвывается ценой собственной души.