Найден прототип The Sims 1999 года

Недавно был обнаружен и выложен в сеть редкий прототип The Sims 1999 года, показывающий, как выглядела игра до того, как стала одним из самых больших хитов в истории видеоигр. Прототип The Sims 1999 года предлагает захватывающий взгляд на ранние этапы разработки франшизы, совершившей революцию в жанре симуляторов жизни.

В то время The Sims считалась высокорискованным проектом в Maxis, а затем и в Electronic Arts. Концепция игры без чёткой структуры и чётких целей, где игроки просто управляют повседневной жизнью виртуальных персонажей, была воспринята руководством скептически.

Этот недавно обнаруженный прототип, вероятно, был одной из версий, использованных создателем серии Уиллом Райтом, чтобы убедить руководителей Maxis и EA в коммерческом потенциале проекта. Демо-версия значительно отличается от финальной версии пользовательским интерфейсом, а также механикой взаимодействия с симами, изменённой до официального релиза.

Обнаружение прототипа The Sims 1999 открывает уникальную возможность заглянуть в творческий процесс, лежащий в основе одной из самых прибыльных франшиз в истории игр: во всех её версиях и дополнениях было продано более 200 миллионов копий.

Стоит помнить, что оригинальная The Sims вышла в феврале 2000 года, быстро опровергнув первоначальные опасения, став культурным и коммерческим феноменом, который остаётся актуальным и сегодня, спустя более двух десятилетий.