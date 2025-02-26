Бесплатное обновление для The Sims 4 добавило в игру легендарного грабителя

После десятилетнего ожидания, культовый грабитель возвращается в The Sims 4 с бесплатным обновлением, порадовав поклонников франшизы. Этот персонаж, Робин Бэнкс, был любимой угрозой для игроков в предыдущих играх серии и теперь вновь нарушает спокойствие симов. Его задача – воровать ночью, и если ваш сим – ночной человек, он может даже вызвать полицию, чтобы поймать злоумышленника.

Теперь в игре есть сигнализации, которые можно модернизировать для большей эффективности в защите от грабителей. Существуют 50 уникальных реакций симов на встречу с Робином: от сражений до использования замораживающих лучей. Кроме того, игроки могут подружиться с грабителем или даже пригласить его в свою семью, что привносит элементы юмора и неожиданности.

Обновление также дает возможность взаимодействовать с другими расширениями. Например, собаки могут прогонять грабителя, оборотни – запугивать, а вампиры – наслаждаться ночным угощением. Такое возвращение грабителя в The Sims 4 стало приятным сюрпризом для преданных поклонников, желающих новых веселых поворотов в игре.