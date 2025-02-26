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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.8 13 340 оценок

Бесплатное обновление для The Sims 4 добавило в игру легендарного грабителя

butcher69
Новости

После десятилетнего ожидания, культовый грабитель возвращается в The Sims 4 с бесплатным обновлением, порадовав поклонников франшизы. Этот персонаж, Робин Бэнкс, был любимой угрозой для игроков в предыдущих играх серии и теперь вновь нарушает спокойствие симов. Его задача – воровать ночью, и если ваш сим – ночной человек, он может даже вызвать полицию, чтобы поймать злоумышленника.

Теперь в игре есть сигнализации, которые можно модернизировать для большей эффективности в защите от грабителей. Существуют 50 уникальных реакций симов на встречу с Робином: от сражений до использования замораживающих лучей. Кроме того, игроки могут подружиться с грабителем или даже пригласить его в свою семью, что привносит элементы юмора и неожиданности.

Обновление также дает возможность взаимодействовать с другими расширениями. Например, собаки могут прогонять грабителя, оборотни – запугивать, а вампиры – наслаждаться ночным угощением. Такое возвращение грабителя в The Sims 4 стало приятным сюрпризом для преданных поклонников, желающих новых веселых поворотов в игре.

-6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
mrdratik
Бесплатное обновление для The Sims 4

Блин, а я только собрался 40$ отдать...

2
Max Rolens

Для таких игр есть торрент и не более.

-1