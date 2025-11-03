Дизайнер The Sims считает разнообразие критически важным для серии

Чарльз Лондон, дизайнер оригинальных The Sims и The Sims 2, заявил, что разнообразие является одной из основополагающих ценностей игр серии. По его мнению, The Sims — это не просто развлекательный симулятор, а цифровое отражение реальной жизни.

Лондон убеждён, что студия Maxis должна оставаться верной первоначальной концепции — создавать «полотно», на котором игроки могут писать свои собственные истории. «Скрывать какие-либо аспекты жизни в игре — значит солгать», — подчеркнул дизайнер.

«И это включает многие вещи: образ тела, расу, возможность выбирать одежду, архитектуру, работу. Всё великолепное разнообразие реальной человеческой жизни», — пояснил он.

Особую актуальность это заявление приобрело на фоне продажи акций Electronic Arts инвесторам из Саудовской Аравии и компании, связанной с семьёй президента США Дональда Трампа. Поклонники франшизы выражают опасения о возможном влиянии этих сделок на будущее серии. Хотя разработчики The Sims 4 уверяют, что для игр ничего не изменится, многие игроки и популярные создатели контента продолжают поддерживать протесты.

The Sims 4 была выпущена ещё в 2014 году и сохраняет популярность, собрав 87% положительных отзывов в Steam. Игра доступна на PC, Xbox и PlayStation, а недавно для неё вышло дополнение «Навстречу приключениям». Что касается The Sims 5, то её выход откладывается на неопределённый срок из-за активной поддержки и выпуска многочисленных расширений для четвёртой части.

The Sims — одна из самых успешных игровых франшиз в истории, общий объём продаж которой превысил 700 миллионов копий по всему миру.