ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 16 909 оценок

EA попыталась поблагодарить фанатов The Sims, но получила шквал критики

butcher69 butcher69

Сообщество The Sims переживает непростые времена. На прошлой неделе EA удалила The Sims Mobile из магазинов приложений iOS и Android, а сама игра закроется в 2026 году. Этот шаг стал продолжением серии неприятных новостей: отмена The Sims 5 в пользу Project Rene оставила поклонников в неопределённости относительно будущего любимой франшизы.

24 октября EA опубликовала благодарственное письмо сообществу The Sims через X, но реакция фанатов оказалась далеко не благодарной. Reddit-сообщество мгновенно откликнулось негативно: всего за сутки ветка с критикой набрала около 3000 голосов и почти 400 комментариев. Пост был заблокирован, но до этого пользователи успели выразить недовольство как содержанием письма, так и действиями EA в целом.

Письмо расценили как пустое и отчаянное. Пользователь Kiribaku написал: «Читается так, будто они паникуют», а Kingchik добавил, что это, вероятно, работа PR-отдела, «они знают, что это непопулярно, и не могут это контролировать». Другие комментаторы, такие как Pharitaa, назвали письмо «абсолютной пустышкой». Даже обещания о новых исправлениях и бесплатном контенте 4 ноября многие восприняли как повтор уже известной информации с дорожной карты обновлений от 15 сентября.

На фоне этого всплыло и недовольство по поводу использования генеративного ИИ после покупки EA частной инвестиционной компанией, включая Saudi Arabia’s Public Investment Fund и фирму Джареда Кушнера. Kiribaku отметил, что «не помогает то, что сегодня им пришлось объявить о начале использования генеративного ИИ», а Azidoazid3azid3 подытожил: «А я думал, что EA уже не может стать хуже».

Тем не менее официальное письмо EA подчеркнуло, что The Sims не исчезнет: готовятся более сотни исправлений и новый бесплатный контент для The Sims 4, а Project Rene всё ещё в разработке. Поскольку покупка компании инвесторами завершится не раньше первого квартала 2027 финансового года, точное будущее франшизы остаётся неизвестным. Для фанатов это означает, что тревожные новости будут чередоваться с редкими утешительными заявлениями — и пока моральный дух сообщества остаётся под ударом.

Фанаты явно дали понять: благодарственные письма без конкретики и прозрачности в действиях компании больше не работают. EA придётся доказать доверие делом, а не словами.

20
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы
Reddit-сообщество мгновенно откликнулось негативно: всего за сутки ветка с критикой набрала около 3000 голосов и почти 400 комментариев. Пост был заблокирован

Реддит такой Реддит.

3
Who am I really

Не то что ПГ

5
Who am I really

Не то что ПГ

4
vzmJack

А чем проект Рене им не симс5? Однохуйственная хуета от тех же хуëвых (пг, вы даже слово разрабы баните что ли?)

1
vzmJack

Я хз как они редактор текст. 40 раз урезали моё честное непредвзятое мнение о конторе подарившей нам много хороших, красивых, оптимизированных и толерантных игр.

Олег Дудин

Логика у ЕА интересная: мы вам всё закроем, поздравляем. :)