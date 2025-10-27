EA попыталась поблагодарить фанатов The Sims, но получила шквал критики

Сообщество The Sims переживает непростые времена. На прошлой неделе EA удалила The Sims Mobile из магазинов приложений iOS и Android, а сама игра закроется в 2026 году. Этот шаг стал продолжением серии неприятных новостей: отмена The Sims 5 в пользу Project Rene оставила поклонников в неопределённости относительно будущего любимой франшизы.
24 октября EA опубликовала благодарственное письмо сообществу The Sims через X, но реакция фанатов оказалась далеко не благодарной. Reddit-сообщество мгновенно откликнулось негативно: всего за сутки ветка с критикой набрала около 3000 голосов и почти 400 комментариев. Пост был заблокирован, но до этого пользователи успели выразить недовольство как содержанием письма, так и действиями EA в целом.
Письмо расценили как пустое и отчаянное. Пользователь Kiribaku написал: «Читается так, будто они паникуют», а Kingchik добавил, что это, вероятно, работа PR-отдела, «они знают, что это непопулярно, и не могут это контролировать». Другие комментаторы, такие как Pharitaa, назвали письмо «абсолютной пустышкой». Даже обещания о новых исправлениях и бесплатном контенте 4 ноября многие восприняли как повтор уже известной информации с дорожной карты обновлений от 15 сентября.
На фоне этого всплыло и недовольство по поводу использования генеративного ИИ после покупки EA частной инвестиционной компанией, включая Saudi Arabia’s Public Investment Fund и фирму Джареда Кушнера. Kiribaku отметил, что «не помогает то, что сегодня им пришлось объявить о начале использования генеративного ИИ», а Azidoazid3azid3 подытожил: «А я думал, что EA уже не может стать хуже».
Тем не менее официальное письмо EA подчеркнуло, что The Sims не исчезнет: готовятся более сотни исправлений и новый бесплатный контент для The Sims 4, а Project Rene всё ещё в разработке. Поскольку покупка компании инвесторами завершится не раньше первого квартала 2027 финансового года, точное будущее франшизы остаётся неизвестным. Для фанатов это означает, что тревожные новости будут чередоваться с редкими утешительными заявлениями — и пока моральный дух сообщества остаётся под ударом.
Фанаты явно дали понять: благодарственные письма без конкретики и прозрачности в действиях компании больше не работают. EA придётся доказать доверие делом, а не словами.
Реддит такой Реддит.
Не то что ПГ
Не то что ПГ
А чем проект Рене им не симс5? Однохуйственная хуета от тех же хуëвых (пг, вы даже слово разрабы баните что ли?)
Я хз как они редактор текст. 40 раз урезали моё честное непредвзятое мнение о конторе подарившей нам много хороших, красивых, оптимизированных и толерантных игр.
Логика у ЕА интересная: мы вам всё закроем, поздравляем. :)