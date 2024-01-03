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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.5 7 028 оценок

Эффектный трейлер GTA 6 теперь воссоздали в The Sims 4

Gutsz
Новости

В конце прошлого года разработчики из студии Rockstar Games выпустили долгожданный дебютный трейлер Grand Theft Auto 6. Ролик произвел невероятное впечатление на поклонников серии и стал настоящим феноменом для всей индустрии, породив новый тренд. Энтузиасты пытаются повторить эффектные сцены из трейлера в своих любимых играх, и теперь очередь дошла до настоящего симулятора жизни The Sims 4.

Энтузиаст под ником DrGluon воссоздал кадры трейлера GTA 6 в The Sims 4. Для этого он постарался воссоздать внешность всех показанных в оригинальном ролике персонажей и ситуации, в которых они находились. При этом автор почти не использовал сторонние модификации к игре и воспользовался возможностями бесплатной версии The Sims 4 с некоторыми дополнениями, а также разблокированной камерой.

Для сравнения вот оригинал:

В результате у него получился действительно неплохой ролик. Видео от DrGluon демонстрирует достаточно широкие возможности, которые предоставляет игрокам The Sims 4. Если раньше многие ситуации можно было повторить только в симуляторе жизни, то совсем скоро и GTA 6 будет не отставать от него.

-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Зае...

4
Rorschach93

как они уже достали

0
Сyberpunk

я воссоздал трейлер GTA6 сидя на унитазе. где новость PG???

0
Избранный Белиара

Ужас! Выглядит переделанный трейлер отвратительно, уныло и нелепо!

-1
Mr_Diablo3393

Фанатики..... всем фанатикам фанатики

-1
Wolfenstein

по факту в трейлере гта кроме жепок трясущихся ничего интересного не показали но всем почему нравится обманываться… ни сюжета ни геймплея как такового, ни интересных персов, ничего, тока дупки и телку в купальнике клозапом . с таким же успехом можно было порно показать и все бы сказали да эт гта тип лол и кончили…

вот канон гта для тех кто не знает как пример:

Спойлер

а то что сейчас стали из него делать то попса и кал

-2