По The Sims выйдет настольная игра

Компания Goliath Games представила трейлер новой настольной игры по мотивам The Sims. Игра появится в продаже в США 20 июля, а в Великобритании — 18 сентября 2025 года.

Настольная адаптация симулятора жизни сохранит ключевые черты оригинала, перенеся их в новый формат. Основное внимание в настольной версии The Sims уделено стремлениям: участники зарабатывают очки, выполняя задания, определяемые специальными картами. Победа достается тому, кто первым наберет восемь очков стремления.

Как и в цифровом варианте, для достижения целей необходимо следить за базовыми потребностями персонажа. Игроки используют специальный трекер, чтобы отслеживать текущие показатели. В компьютерной игре сим может умереть, если все его потребности опустятся слишком низко — в настольной версии это означает поражение.

Выйдет ли игра в России, пока не известно.