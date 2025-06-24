По The Sims выйдет настольная игра

Компания Goliath Games представила трейлер новой настольной игры по мотивам The Sims. Игра появится в продаже в США 20 июля, а в Великобритании — 18 сентября 2025 года.
Настольная адаптация симулятора жизни сохранит ключевые черты оригинала, перенеся их в новый формат. Основное внимание в настольной версии The Sims уделено стремлениям: участники зарабатывают очки, выполняя задания, определяемые специальными картами. Победа достается тому, кто первым наберет восемь очков стремления.
Как и в цифровом варианте, для достижения целей необходимо следить за базовыми потребностями персонажа. Игроки используют специальный трекер, чтобы отслеживать текущие показатели. В компьютерной игре сим может умереть, если все его потребности опустятся слишком низко — в настольной версии это означает поражение.
Выйдет ли игра в России, пока не известно.
И 100% для неё будет куча дополнений и дополнений для дополнений
Обещали сделать Симс 5, с огромным открытым миром и крутыми игровыми ништяками. Не срослось.
Игроки уже сколько времени просят сделать открытый мир в Симс 4. В ответ тишина - а зачем, лучше штамповать бесконечные аддоны со шмотками. Теперь карты.
Разрабы занимаются чем угодно, но не тем, что хотят от симов игроки.
Я сильно сомневаюсь, что это вообще возможно без перепиливания игры с нуля, что, конечно же, еа делать не будет. Какой открытый мир, если даже эти их городки убого сделаны.