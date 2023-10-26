Правительство РФ поддержало создание российской версии The Sims

Создавайте уникальных персонажей в мощном редакторе. Проектируйте невероятные дома и обставляйте их по своему вкусу. Делитесь своими творениями с другими игроками.

Ваш сим может выражать эмоции, а также испытывать разнообразные эмоциональные состояния под влиянием других симов, взаимодействий, различных событий, воспоминаний или даже выбранной одежды и окружающих объектов.

Разнообразные города не дадут вам скучать. Исследуйте их, заводите новых друзей, посещайте общественные места и превращайте историю в жизнь.