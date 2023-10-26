Правительство РФ поддержало создание российской версии The Sims

В распоряжении издания «Осторожно Media» оказались ответы правительственных ведомств на обращение депутатов Государственной Думы по поводу создания российского аналога игры The Sims. Минцифры, Минтруд и Росмолодежь поддержали инициативу: предложение было рассмотрено на заседании ЦКР «Игровые сервисы» 10 октября. В Минцифры отметили, что в настоящий момент в России отсутствуют игры, соответствующие качеству и уровню проработки The Sims 4.
«АНО «Институт развития интернета» выражает готовность рассмотреть проекты по разработке отечественных видеоигр в жанре «симулятор жизни» в рамках конкурсного отбора проектов. При этом отмечено, что реализация подобной бизнес-модели на отечественном рынке может вызвать сложности даже у крупных издателей, в том числе с точки зрения инвестиционных рисков, в связи с чем необходимо обеспечить долгосрочное системное инвестирование в проект», — из ответа Минцифры.
В Минцифры отмечают, что к обсуждению проекта следует вернуться в будущем.
«Минцифры России полагает целесообразным вернуться к обсуждению вопроса по созданию отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни» на заседании ЦКР «Игровые сервисы» при поступлении дополнительных материалов по игровому проекту, подготовленных инициативной группой российских разработчиков видеоигр, а также по возможным мерам поддержки указанного проекта», — из ответа Минцифры.
В конце сентября 2023 года депутаты Яна Лантратова (СР), Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР) и Екатерина Стенякина (ЕР) выдвинули идею создать российскую игру в жанре «симулятора жизни». Предполагается, что проект будет соответствовать традиционным ценностям и продемонстрирует «здоровые семейные отношения». Инициаторы предложения считают, что в игре необходимо отразить основы гражданского законодательства и аналог уголовного кодекса.
Вход в игру через Госуслуги.
А выхода не будет совсем, ага.
Очередной проект для распила и понтов.
Мда, кажется, будет полная хересь.
И в это будут играть. Глянь сколько сидят в CRMP )))
зато сколько лулзов будет
Будет бедный аналог симса из 2012, не более.
Симсосодержащий продукт, идентичен натуральному
А почему этим занимается правительство? Этим должны заниматься издатели, привлекающие инвестиции. А так получается что платя налоги я становлюсь инвестором в то, что сам бы не стал инвестировать. Я не против если бы государство организовала программу поддержки на старте для компаний занимающихся издательством, и уже бы они сами должны бы были привлекать инвестиции и разработчиков. Но это уже какой-то фарс. Почему если телефон производится у нас, он обязательно должен быть государственным с названием типа Р-Фон. Поддержка производителей да, хорошее дело, а госзаказы для левых цехов это схема убыточная. Производитель должен быть конкуретным, а название привлекательным для клиента. Лучше поддержать производителя который будет заинтересован конкурировать на рынке и выпускать достойный продукт, нежели нанять цех для разового заказа, который не окупится. Наверняка словлю минусов, но я не понимаю вложений в проекты, в которых исполнитель не заинтересован на длительной основе.
Потому что в думе сидят одни воры и идиoты - идиoтина придумал ,ворюга реализовал
Как ни посмотришь ,опять клепают какой нибудь законопроект по высасыванию бабла или отмыванию бабла ,тут уж как получится и все это прикрывается красивыми формулировками как "развитие отечественного чего то" и "улучшение качества чего то" ,и готовый продукт как обычно не дойдет до прилавка ,затеряется в дебрях коррупции
Вот на днях: принят законопроект по переделке иностраных названии на русские ,вывески ,реклама и прочии обиход - много вопросов ,а чаще НАХРЕНА!!!
Мы наладим производство бухла и курева ,но знайте что пить и курить вредно
Мы будем развивать спорт ,чтобы понтоваться перед всеми своими медальками и чтобы процент от букмекером продолжал капать
Кстати ,плюсик тебе
В точку.
Скрепы будут?
Ладно, допустим. А почему это вдруг порешало правительство, а не какой-то креативный разработчик, который хотел бы создать аналог СИМс
Ну дык деньги сами себя не попилят. А тут такая возможность выделить кучу бабла на разработку хрен пойми чего.
потому что одного желания мало, на создание еще деньги нужны.
Запилят какой-нибудь дом2
главное что бы голосование добавили.
Ну хоть порадуемся за виртуальных персонажей.
NEXTRP:Я для вас какая-то шутка?
пожалуй я буду игнорировать любую игру созданную при участии государственных капиталов и несущую современную россию повестку даже если это будет старфилд 2.
Лучше создать симулятор выживания на пенсии. Чтобы все были готовы к аду.
Ну надо сделать такую игру, да. Кажись, аналогов и нету. Ещё один симс в мире не повредит. Пусть делают.
Никто: абсолютно никто: правительство РФ: а давайте сделаем свой Симс. Люди: ну хоть в игре смогу позволить себе взять ипотеку. Надеюсь фичу с мат капиталом тоже завезут.
Можноненадо..
лада рацинг цлуп
передает пламенный привет!
чинуши почуяли новое направление попила казенных грантов?
главное чтоб была поддержка модов)
Хотелось бы конечно на российских играх сборки делать. Но мечты, мечты. Движок для начала пусть создадут, или купят. Хотя нормальных движков то нет. Тодд со своим малость обиомился. UE 5 для симс не пойдет, слишком много подвижных объектов. Да и по любому из-за требований к железу, народной такую игру не назовешь. CryEngine неплохо бы подошел, но недотягивает до стандартов. Amazon Lumberyard самое то, да вот кто его даст. А самим создать... ой держите меня семеро... Ни наработок, ни опыта, ни специалистов в этой области. Хотя были б деньги остальное приложиться...
"UE 5 для симс не пойдет, слишком много подвижных объектов" че вообще сказать хотел?
кому абстрактный российский движок то будет принадлежать? есть унигине или чета там. достаточно мощный типа сру энжина для всяких симуляторов. есть куча разной степени открытых движков где можно рендер просто доработать для современной глобальной иллюминации если она нужна. если нет то в принципе пойдет движок времен мамонтов.
статичные объекты то какой то кринж.в теории они нужны для статичного освещения или какого то комбинированного освещения чтоб не использовать расчет освещения каждый кадр или использовать запеченное освещение. с полным динамическим ваще не знаю зачем это нужно. если положення объектов отправляются из под пула. всегда использовал чень мало статических объектов.плюс их можно уничтожать из памяти помимо того что можно взаимодействовать с ними. а игра по типу симс это по сути игра типа современных сувал симуляторов где мир собран из модулей. тут в теории не знаю... может быть оптимизацию можно улучить если если из процессорных объектов переводить объекты в стек объектов до востребования. не уверен можно или нельзя так в популярных движках делать. будет чета типа астроидного поля. астероидом много но процессорными являются только ближайшие.
Почитай о недостатках UE 5. Я уже вел пару дней назад дискуссию, по этому поводу на этом сайте, так что ищи в комментариях.
О "специалист" попался, люблю таких. А теперь подробней, пожалуйста, и желательно со ссылками на конкретные движки. Взять к примеру "АВАТАРИКА" хорошая игра в принципе и движок там родной, ничего добавлять не надо. Ничего, кроме нового движка. Потому как современные технологии, с физикой трассировкой, а ведь мы о такой игре говорим. А так эмуляторов полно. Веселые, непринуждённые, квадратно-гнездовые.
Я и сам работаю на UE5. Никаких проблем с подвижными мешами не испытываю. И как минимум, в нашем мире существует фортнайт. Где во время ивентов на карте двигается миллиарды объектов и частиц, а так-же 100 игроков, и все эти данные между ними реплицируются. Как раз именно UE5 - самый оптимизированный движок по добавлению огромного числа объектов (с любыми характеристиками)