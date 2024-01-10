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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.5 7 163 оценки

Представлены первые скриншоты DLC для The Sims 4 посвящённого замкам

Simple Jack
Новости

В приложении от Electronic Arts были опубликованы первые скриншоты набора Castle Estate Kit для игры The Sims 4, официальный анонс которого состоялся в 2023 году. Как ожидалось, этот набор позволит игрокам строить собственные замки.

По описанию, набор включает дополнительные материалы и предметы для игры. В нем присутствуют каменные стены, ворота с решеткой, готические арки и другие элементы, которые помогут украсить созданные сооружения.

К сожалению, дата релиза в приложении не указана, заменена заглушкой на 15 октября 2099 года. Однако, учитывая то, что анонс состоялся в прошлом году, а скриншоты уже доступны, можно предположить, что выпуск набора состоится скоро.

В декабре разработчики подвели итоги игрового года 2023. Известно, что игра The Sims 4 стала самой популярной в истории серии за более чем 20 лет.

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