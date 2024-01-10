Представлены первые скриншоты DLC для The Sims 4 посвящённого замкам

В приложении от Electronic Arts были опубликованы первые скриншоты набора Castle Estate Kit для игры The Sims 4, официальный анонс которого состоялся в 2023 году. Как ожидалось, этот набор позволит игрокам строить собственные замки.
По описанию, набор включает дополнительные материалы и предметы для игры. В нем присутствуют каменные стены, ворота с решеткой, готические арки и другие элементы, которые помогут украсить созданные сооружения.
К сожалению, дата релиза в приложении не указана, заменена заглушкой на 15 октября 2099 года. Однако, учитывая то, что анонс состоялся в прошлом году, а скриншоты уже доступны, можно предположить, что выпуск набора состоится скоро.
В декабре разработчики подвели итоги игрового года 2023. Известно, что игра The Sims 4 стала самой популярной в истории серии за более чем 20 лет.