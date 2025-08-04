В The Sims 4 позволят отключить раздражающую механику, связанную с болезнями

Фанаты довольны, ведь их мольбы услышали

EA и Maxis анонсировали важное обновление для симулятора жизни The Sims 4. В игру добавят функцию, которая позволит отключать и включать распространение новых болезней из дополнения «Волшебство природы».

О возможности такой настройки попросили геймеры. Когда выйдет соответствующий апдейт, еще не сказали, но фанаты воодушевлены.

С «Волшебством природы» симы могут заразиться гномагнититом, жгучей страстью, ринитом ремонтника и другими болезнями. Каждая сопровождается своими симптомами и эффектами. Например, из-за одной могут сгорать объекты, а из-за другой — ломаться предметы. Существует несколько способов заразиться, среди которых — контакт с другими персонажами.

Это нередко провоцирует эпидемии. Тем более, что получить заболевание при нахождении рядом с другими симами легко. Многих фанатов болезни из DLC раздражают, так как они мешают спокойно играть. До этого разработчики корректировали механику в патчах.

Дополнение «Волшебство природы» вышло 10 июля 2025-го. Помимо болезней, оно добавило уникальный город, новую расу — фей — и связанный с ними контент.